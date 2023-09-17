التنمية الصناعية: لدينا رؤية جديدة لتطوير أداء الهيئة وإنهاء خدمات المستثمرين داخل محفظاتهم



أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، وجود رؤية جديدة لتطوير أداء الهيئة وفروعها وفق أفضل الممارسات العالمية لإنهاء كافة خدمات المستثمرين داخل محفظاتهم، وذلك في ظل الاعتماد على الشركاء الدوليين والحكوميين لوضع أسس التطوير بما يحقق الإصلاح الأمثل لخدمة الصناعة.

وأوضح عبد الكريم، خلال الاجتماع التنفيذي مع الخبراء الدوليين لبرنامج (سيجما) التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التابعة للاتحاد الاوربي والقيادات المعنية بالهيئة، أنه تم طرح إجراءات تنفيذ ما انتهى إليه التقرير العلمي "لسيجما" حول متطلبات رفع كفاءة الفروع بما يحقق الإصلاح الأمثل لخدمة الصناعة ورفع كفاءة الفروع بما يحقق تقليل الوقت والاجراءات تيسيرا على المستثمرين عند طلب الخدمات.

وقال إن الهيئة سبق لها تطبيق كل من "الدليل المصري للإجراءات الإدارية الجيدة" وكذلك "دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية" وهما الدليلان السابق إصدارهما من "سيجما" بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" وهيئة التنمية الصناعية، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلين بشكل عملي، مما يدشن مرحلة جديدة للهيئة لتوحيد اللوائح والقرارات الننظمة والتكامل فيما بينها بما يخدم مصالح المستثثمر.

ونوه عبد الكريم، إلى أن تلك الأدلة صدرت من خلال دراسات لتقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الادارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع استراتيجية الهيئة الحالية.

وأضاف أن الاجتماع تناول الاتفاق على تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية "سيجما" للبدء في التطوير الكامل لفروع الهيئة في إطار استراتيجية جديدة ترتكز على التفويض واللامركزية الإدارية في الفروع والتي تنتهجها الهيئة في سبيل إنهاء المستثمر الصناعي المتعامل مع الهيئة لكافة إجراءاته والحصول على خدمة متكاملة من الفرع التابع له بمحافظته دون اللجوء للمركز الرئيسي إلا في الحالات الاستثنائية، مثمنا الدراسة التي قامت بها المنظمة على مدار عام عقدت خلاله العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، لا سيما وأن التقرير شارك في إعداده نخبه من الخبراء الدوليين مما سيكون له عظيم الأثر خلال عمليات التطوير لتحقيق النتائج المثلى في تحسين أداء الفروع.

وأشار عبد الكريم، إلى أن الهيئة بصدد تحديث الموقع الإلكتروني للهيئة شكلا ومضمونا ليجمع كل خدمات الهيئة والتعريف بها وإجراءات التقدم على الطروحات المختلفة تمهيدا لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني كامل عن بعد للمستثمر.

وأكد رئيس الهيئة، أن خطة رفع الكفاءة والتأهيل تشمل تكثيف الدورات التدريبية اللازمة لمديري وموظفي الفروع للارتقاء بمهاراتهم الإدارية مع وضع آلية لتحفيز وخلق جيل مؤهل قادر على القيادة على أساس الكفاءة.

يذكر أن الهيئة قامت مؤخرا برفع مستوى 6 مكاتب إقليمية إلى فروع رئيسية بمحافظات الصعيد في إطار خطتها الشاملة لتطبيق اللامركزية والتيسير على المستثمرين وتقديم خدمة متكاملة لهم وخاصة في المحافظات البعيدة.