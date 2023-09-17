موانئ البحر الأحمر تتداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و528 شاحنة و55 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 910 ركاب، مشيرة إلى أن إجمالي السفن على أرصفة الموانئ بلغ 6 سفن.

وأضافت الهيئة أن الواردات بلغت 3 آلاف طن بضائع و243 شاحنة و30 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع، و285 شاحنة، و25 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (دليلة ) وغادرته 3 سفن ( OAK HARBOUR- الحرية - بوسيدون اكسبريس)، فيما جرى تداول 3100 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) لثلاث سفن (سينا، بريدج، أيلة) بميناء نويبع البحري.