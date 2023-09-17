تدشين أسبوع السلامة 2023 في مطار البحرين الدولي

أطلقت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، فعاليات أسبوع السلامة 2023 في مطار البحرين الدولي، في حفل افتتاح نظمته الشركة بحضور ممثلي من إدارة شؤون الطيران المدني في وزارة المواصلات والاتصالات وممثلي الشركاء الاستراتيجيين في فندق موفنبيك.



ويهدف أسبوع السلامة، الذي تنظمه الشركة سنويًا، إلى تعزيز ثقافة الوعي والشفافية والكفاءة في سلامة الطيران والحفاظ على ساحة مطار البحرين الدولي كبيئة عمل وسفر آمنة للجميع.



ويأتي شعار هذا العام "ثقافة عادلة" للتشجيع على التواصل ونشر الوعي وسط طاقم العمل وشركاء المطار حول أفضل معايير وإجراءات السلامة في مجال الطيران والمطارات وتعزيز سلامة مسارات هبوط وإقلاع الطائرات، وإدارة عمليات السلامة.



وبهذه المناسبة؛ قال السيد محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين خلال الحفل، إن التزام شركة مطار البحرين بالسلامة يشمل تطبيق أعلى المعايير إلى جانب التطوير المستمر، مما جعل من مطار البحرين الدولي مرفأ جويًا موثوقًا وآمنًا سواء للمسافرين أو للعاملين فيه، معربًا عن اعتزازه بالشراكة مع الهيئات المختصة بهذا الجانب مثل منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) التي تدعم المواءمة والاتساق في الإجراءات وتكامل العمليات.



وأعرب البنفلاح عن تقديره للشركاء وأطقم العمل على اتباع إجراءات السلامة والحرص على التواصل الفعال بين جميع الأقسام والإدارات في هذا الإطار.



ويتضمن أسبوع السلامة 2023 مجموعة من الفعاليات تشمل معرضًا متخصصًا في مطار البحرين الدولي تشارك عدد من الجهات العاملة في مطار البحرين الدولي إضافة إلى جلسات حوارية وتدريبية وورش عمل ومحاكاة لفحص الأجسام الغريبة (FOD).



وفي إطار أولويات شركة مطار البحرين، فإنها تقوم بتنظيم البرامج التدريبية والتوعوية باستمرار حرصًا على إلمام موظفيها بأهمية سلامة الطيران ومبادئ "ثقافة عادلة"، فقد شارك 951 موظف في الجلسات التوعوية التي أقامتها الشركة في العام 2022 و545 موظفًا حتى الآن هذا العام.