الجزائر تستضيف اجتماع الدورة 47 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية

تنطلق اليوم الأحد بالجزائر اجتماعات الدورة 47 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية، والذي ينظمه صندوق النقد العربي وبنك الجزائر، لمدة يومين.



وتناقش الدورة فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الناشئ عن اختلالات العرض، والتوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة في أعمال المصارف المركزية.



كما تناقش أولويات مجموعة العمل المالي وتحديات تطبيق معايير المجموعة في المنطقة العربية، وتنسيق مواقف الدول العربية تجاه التطورات والمستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية.