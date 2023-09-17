ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بالصين 6.3% في أغسطس

سجل إنتاج الغاز الطبيعي في الصين نموًا مستقرًا في أغسطس الماضين، حيث أنتجت البلاد 18.1 مليار متر مكعب بزيادة 6.3 في المائة عن العام السابق.



وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، أن الصين استوردت 10.86 مليون طن من الغاز الطبيعي في الشهر الماضي، بزيادة 22.7 في المائة على أساس سنوي، وكان النمو أعلى بنسبة 3.8 نقطة مئوية عن نظيره لشهر يوليو الماضي.



وأوضحت أنه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، ارتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 152.1 مليار متر مكعب.