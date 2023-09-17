ماليزيا تجتذب 28.4 مليار دولار استثمارات خلال النصف الأول من العام

قالت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، ان البلاد اجتذبت استثمارات بقيمة 28.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام ، بزيادة نسبتها 7.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الهيئة أن الاستثمار المحلي المباشر قفز بنسبة 58.2% بالمقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 69.3 مليار رينجت، وهو ما يزيد قليلا عن نصف جميع الاستثمارات المعتمدة.

وساهم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 47.8% أو 63.3 مليار رينجت، من حجم الاستثمارات. وجاءت سنغافورة في المقدمة بواقع 13.7 مليار رينجت، تليها اليابان بواقع 9.1 مليار رينجت، ثم هولندا بواقع 9 مليار رينجت.