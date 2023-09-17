ماليزيا تجتذب 28.4 مليار دولار استثمارات خلال النصف الأول من العام

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، ان البلاد اجتذبت استثمارات بقيمة 28.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام  ، بزيادة نسبتها 7.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الهيئة أن الاستثمار المحلي المباشر قفز بنسبة 58.2%  بالمقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 69.3 مليار رينجت، وهو ما يزيد قليلا عن نصف جميع الاستثمارات المعتمدة.

 

وساهم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 47.8%  أو 63.3 مليار رينجت، من حجم الاستثمارات. وجاءت سنغافورة في المقدمة بواقع 13.7 مليار رينجت، تليها اليابان بواقع 9.1 مليار رينجت، ثم هولندا بواقع 9 مليار رينجت.

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