ارتفاع إنتاج الصين من الفحم بنسبة 2% حتى نهاية أغسطس

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشفت  بيانات رسمية صينية أن إنتاج الصين من الفحم الخام بلغ 3.05 مليار طن، بزيادة 3.4 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية ارتفاع إنتاج الصين من الفحم الخام بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي ليصل إلى 380 مليون طن، لافتة إلى أن النمو في الإنتاج كان أعلى بنسبة 1.9 نقطة مئوية عن نظيره لشهر يوليو.

وأشارت إلى أن الصين استوردت 44.33 مليون طن من الفحم الشهر الماضي، بزيادة 50.5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما كان النمو في واردات الفحم الخام أقل بنسبة 16.7 نقطة مئوية عن نظيره لشهر يوليو.

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