يتصدرهم فهمي عمر وميمي الشربيني.. رابطة المعلقين الرياضيين تُكرم رموز التعليق المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ناقش مجلس ادارة رابطة المعلقين الرياضيين عددا من الملفات الهامة خلال اجتماعه الدوري برئاسة اللواء عصام صيام حيث حدد الساعة الثانية ظهر يوم يوم الثامن من اكتوبر المقبل موعدًا للجمعية العمومية العادية للرابطة.

وناقش المجلس ميزانية العام المالي المنقضي واستعرض مشروع موازنة العام المالي الجديد واعتمد تعيين سيف الله مصطفى مراقبا لحسابات مجلس ادارة الرابطة.

واستقر مجلس ادارة الرابطة على موعد حفل تكريم رموز التعليق الرياضي والذي سيواكب احتفالات نصر أكتوبر المجيد، على ان يكون الحفل في مركز شباب الجزيرة.. كما تم الاستقرار على اسماء المكرمين وهم الاعلامي الكبير فهمي عمر والمعلق الرياضي الكبير ميمي الشربيني وإسم المعلق الراحل حمادة إمام وإسم المعلق الراحل رياض شرارة والمهندس سمير عزيز بخلاف قناة Ontime Sports وراديو onsport fm.

واعتمد مجلس ادارة الرابطة تنظيم الدورات التدريبية للمعلقين بالشراكة مع اكاديميات خاصة بعد دراسة العروض المقدمة من الاكاديميات الخاصة والاستقرار على افضلهم بحيث تكون تحت إشراف رابطة المعلقين الرياضيين.. كما وافق المجلس على إنضمام العضويات الجديدة للرابطة.

حضر الاجتماع اللواء عصام صيام رئيس الرابطة والإعلامي أحمد شوبير مستشار الرابطة وسمير عزيز نائب الرئيس ومحمد الدروي أمين الصندوق وإبراهيم نصر مدير الرابطة والدكتور رامي بهجت الأمين العام، بالإضافة إلى الدكتور وائل أبو العزم ومريت فانوس عضوا مجلس الإدارة.

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