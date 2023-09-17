"المهن العلمية" تكرم أوائل خريجي كليتي "علوم وحاسبات" الفيوم (صور)

نظمت نقابة المهن العلمية بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد 17-9-2023، برئاسة الدكتور عرفة صبري نقيب العلميين بالفيوم، وعضوي اللجنة النقابية بالفيوم الدكتور حسن شحاته، والدكتور أحمد عطوة، الحفل السنوي لتكريم أوائل خريجي كليتي العلوم والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي جامعة الفيوم، بالإضافة إلى أوائل أبناء العلميين؛ وذلك لتفوقهم العلمي الاستثنائي.

جانب من حفل نقابة المهن الموسيقية

المشاركون في حفل التكريم السنوي لنقابة المهن العلمية بالفيوم

وشارك في حفل نقابة المهن العلمية في محافظة الفيوم؛ الدكتور محمد خفاجي، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الفيوم، الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر،، والأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الفيوم، الدكتور صلاح النادي، عضو اللجنة العلمية المعاونة للحارس القضائي لنقابة المهن العلمية، الدكتور صالح عبدالعليم، عميد كلية العلوم جامعة الفيوم، المهندس عماد حمودة، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور أسامة مخلوف، نقيب البيطريين بالفيوم، والدكتور عادل عبدالحكيم، الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة الفيوم.

جانب من حفل التكريم

تفاصيل تكريم خريجي أوائل "علوم وحاسبات" جامعة الفيوم

وبدأ بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة أيات من الذكر الحكيم من أحد الطلاب المكرمين، وقدم الحفل الدكتور أحمد عطوة، عضو اللجنة النقابية لفرع نقابة المهن العلمية بالفيوم.

وقال الدكتور أحمد عطوة، إن هؤلاء الشبان والشابات من الخريجين وأبناء العاملين قد أثبتوا أنهم الأفضل في مجالاتهم، وأنهم يمثلون مستقبل مشرق للعلوم والتكنولوجيا في مصر، وأن تفوقهم وإنجازاتهم تعكس التفاني والاجتهاد الذين قدموهم خلال سنوات دراستهم الجامعية، وأيضا المتميزين من أبناء العلميين كذلك.

جانب من حفل تكريم المهن العلمية بالفيوم

أولياء الأمور هم السبب الرئيسي في تحقيق أبنائهم النجاح

وأشار عضو اللجنة النقابية، خلال تقديم الحفل، إلى أن أولياء أمورهم يظلون هم من يستحقون كامل الاحترام والشكر والتقدير على دعمهم لأبنائهم وتحقيق هذا النجاح الجدير بالاحترام والتقدير، مثمنا للمتفوقين جهودهم الكبيرة وتشجيعهم على الاستمرار في تحقيق النجاحات والمساهمة في تطوير مجتمعنا ووطننا الغالي، بالإضافة إلى أن هؤلاء الأوائل الذين هم من يلهمون الأجيال القادمة لتحقيق الكثير والكثير.

تكريم الدكتور محمد خفاجي في حفل نقابة المهن العلمية بالفيوم

"المهن العلمية" بالفيوم تكرم المحاضرين والمدربين على دورة التحاليل الطبية

وكرمت نقابة المهن العلمية بمحافظة الفيوم، المحاضرين والمدربين القائمين على دورة التحاليل الطبية والمنعقدة حاليا بمقر النقابة بالفيوم والمنسق العام لها الدكتور محمد صلاح استشارى التحاليل الطبية، متمنين للجميع مستقبلًا مشرقًا وناجحًا في مساراتهم المهنية والعلمية، موجهين الشكر لجهودهم الرائعة ومساهمتهم القيمة في تطوير مجتمعنا.

كما قدمت النقابة، خلال الحفل السنوي، الشكر والتقدير إلى هشام محمد المحاسب المالي لفرع النقابة بالفيوم، وعلاء حسن الموظف بفرع النقابة بالفيوم، على جهودهما المخلصة في تنظيم الحفل.