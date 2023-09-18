مشاهدة مباراة الإتحاد وأولماليك بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الإتحاد ضد أولماليك الأوذبكي تويتر: كورة لايف أجمك الآن مشاهدة مباراة الإتحاد وأولماليك بث مباشر اليوم يلا شوت [ آبطال آسيا]

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مشاهدة مباراة اتحاد جدة وأولماليك بث مباشر تويتر

جولة آسيوية جديدة al ittihad vs olmaliq، بث مباشر مباراة الإتحاد ضد أولماليك الأوذبكي تويتر: مشاهدة مباراة الإتحاد وأولماليك بث مباشر اليوم يلا شوت، مساء اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، ستشهد أرضية ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مواجهة مثيرة ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024. ستكون هذه المواجهة بين فريق إتحاد جدة ونادي أولماليك الأوزبكي فرصة لعشاق الكرة لمتابعة عرض كرة القدم في أحد أبرز البطولات القارية، ومن المتوقع أن تكون المباراة حماسية ومثيرة بين الفريقين الذين يسعون لتحقيق النجاح في هذه البطولة المهمة.

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  • تنطلق بعد قليل صافرة مباراة الاتحاد واجمك

يلا شوت مباراة اتحاد جدة وأولماليك بث مباشر

نادي اتحاد جدة السعودي، الذي يقوده المدرب البرتغالي نون سانتو، يسعى جاهدًا لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا في موسم 2023-2024. هذه البطولة التي آخر مرة فاز فيها الفريق كانت في عام 2005 بعد نهائي تاريخي شهده تحولًا رائعًا من هزيمة في مباراة الذهاب إلى فوز ملحمي في مباراة الإياب. الفريق يمر حاليًا بفترة من الطموح والتطور بفضل التعاقدات الكبيرة التي أبرمها، مع اللاعبين البارزين مثل النجم الفرنسي كريم بنزيما، وجوتا من سيلتيك، وفابينهو من ليفربول، ونجولو كانتي من تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى التعاقد مع الدولي الإيطالي لويس فيليبي من نادي ريال بيتيس الإسباني.

نادي اتحاد جدة استهل مشواره في بطولة الدوري السعودي موسم 2023-2024 بشكل رائع، حيث حقق انتصارات متتالية، وآخرها كان على حساب فريق الأخدود بفوز هدف نظيف. ومع انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا، يتعين على الفريق السعودي التصدي لمنافسة قوية في مجموعته، حيث يشارك مع سبهان أصفاهان الإيراني، وأولماليك من أوزباكستان، وفريق القوة الجوية العراقي.

نادي اتحاد جدة يملك كوادر قوية ولاعبين مميزين، وبوجود النجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوفه، تتجدد الآمال في تحقيق البطولة الآسيوية. بالرغم من هزيمته في الكلاسيكو السعودي، إلا أن الفريق يتطلع لتقديم أداء مميز والمنافسة على اللقب في هذا الموسم، واتحاد جدة مستعد لمواجهة التحديات وبناء مستقبل مشرق في مسيرته الرياضية.

مشاهدة مباراة اتحاد جدة وأولماليك بث مباشر يلا شوت

في ملعب الثُمامة في دولة قطر، شهدنا فوزًا مثيرًا لفريق أولماليك الأوزبكي على حساب فريق العربي القطري في الدور التمهيدي الثاني استعدادًا لبطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024. هذا الانتصار يأتي بعد تأهل أولماليك لهذا الدور عبر إقصاءه لفريق السيب العماني بفوز هدف نظيف.

مشاهدة مباراة اتحاد جدة وأولماليك بث مباشر يلا شوت

حاليًا، يجد فريق أولماليك نفسه في مجموعة تنافسية ضمنها الأندية العربية، بما في ذلك نادي الاتحاد السعودي وفريق القوة الجوية العراقي، بالإضافة إلى الفريق الإيراني سبهان أصفاهان. يسعى أولماليك لتحقيق أداء متميز والتألق في هذه المجموعة، وقد قابلته أولى تحدياته في هذه البطولة بمواجهة نادي الاتحاد جدة السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة ستكون الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين، وهي تحمل أهمية خاصة لفريق اتحاد جدة السعودي، الذي يسعى لاستعادة مكانته في البطولة وتحقيق النجاح قبل المشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة في المملكة العربية السعودية. يتوقع أن تكون هذه المباراة العربية المرتقبة ضد نادي الأهلي المصري في ديسمبر محط اهتمام كبير من قبل الجماهير السعودية والعربية على حد سواء.

موعد مباراة اتحاد جدة وأولماليك في دوري آبطال آسيا

في ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، سيخوض فريق اتحاد جدة مباراته الافتتاحية في بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023-2024. ستكون هذه المباراة أمام نادي أولماليك الأوزبكي، الذي أثبت جدارته بالوصول إلى هذه المرحلة بإقصاء فرق عربية أخرى.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد واجمك بث مباشر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد واجمك بث مباشر | من هنــــا

المباراة مقررة يوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. تأتي هذه المواجهة ضمن مجموعة تضم أيضًا نادي القوة الجوية العراقي وفريق سبهان أصفاهان الإيراني.

يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة بشغف، حيث يسعى اتحاد جدة إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة القارية المهمة.

بطاقة مباراة اتحاد جدة ضد أولماليك

البطولةدوري أبطال آسيا 
الجولةالجولة الأولى
موعد المباراة18-09-2023
توقيت المباراة07:00 مساءا بتوقيت مصر
القناة الناقلهبي ان سبورت AFC1
معلق المبارهحسن العيدروس
ملعب المباراةاستاد الأمير عبدالله عبدالله الفيصل
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