صالة حسن مصطفى تستضيف البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تستضيف صالة حسن مصطفى بأكتوبر منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية، والتي تقام في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى.
وأقام الإتحاد الدولى  للطاولة، معسكر تحت قيادة خيبر إيطالى يختتم غدا،  بمشاركة لاعبين ولاعبات من جميع الدول الأفريقية المشاركة بالبطولة.

وتكمن أهمية البطولة كونها من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

وتأتى إقامة البطولة البارالمبية بعد أيام من مشاركة تنس الطاولة في بطولة إفريقيا للأسوياء بتونس، التي تأهل من خلالها منتخبا الرجال والسيدات إلى الأولمبياد، بالإضافة إلى مقاعد فردية، والزوجى المختلط.
كان منتخب الطاولة البارالمبى  شارك فى منافسات بطولة السعودية الدولية، ونجح في تحقيق 19 ميدالية متنوعة في منافسات الفردى، مقسمة إلى 6 ذهبيات و8 فضيات بالاضافة إلى 5 برونزيات، وحقق الذهبيات كل من فايزة محمود، وسيد سيكا، ايمن الزناتى، سامح عيد، عبد الرحمن عبد الوهاب، بالإضافة إلى ممدوح تمام.

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