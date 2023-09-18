الصين تنفق 418 مليار دولار على البحث والتطوير في 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

تجاوز إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في الصين 3 تريليونات يوان (نحو 418.2 مليار دولار أمريكي) في العام 2022، وهو ما يمثل 2.54 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بزيادة قدرها 0.11 نقطة مئوية عن العام السابق له، حسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين.

 

وذكر المكتب، وفق وكالة أنباء (شينخوا) أن نفقات الصين على البحث والتطوير زادت العام الماضي بنسبة 10.1 بالمئة على أساس سنوي، وبنسبة 7.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، أي أعلى من نسبة السبعة بالمئة المقررة كهدف نمو سنوي في نفقات البحث والتطوير في الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025).

 

ووفقا للمكتب فقد ساهم إنفاق الشركات على البحث والتطوير بنسبة 84 بالمئة في نمو الإنفاق على البحث والتطوير في الصين، وهو ما يوف العام السابق له بواقع 4.6 نقطة مئوية.

 

كما واصل الاستثمار في البحث الأساسي النمو العام الماضي، ليتجاوز 200 مليار يوان ويمثل 6.57 بالمئة من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير.

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