وزارة المالية الكويتية تفعل أنظمة الحماية بعد تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أعلنت وزارة المالية الكويتية تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق من خلال (فيروس) اليوم الاثنين، وتفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة.

 

وأكدت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، وأن العمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي.

 

وأوضحت أن الأنظمة المالية للحكومة مفصولة، وأنها تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني بالكويت لإطلاعهم على آخر المستجدات، مبينة أنه جار تقييم مستوى محاولة الاختراق.

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