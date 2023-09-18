تايلاند تقر ميزانية استثمارية بقيمة 20 مليار دولار

أقر مجلس الوزراء التايلاندي ميزانية العام المالي المقبل بإنفاق استثماري قدره 717.2 مليار بات ( 20.08 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 4% عن العام السابق.

وأفاد مكتب الميزانية في تايلاند، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الحكومة خصصت 118.3 مليار بات لإعادة سداد الديون بزيادة سنوية نسبتها 18.3 %، بينما من المتوقع أن تبلغ النفقات المتكررة 2.62 تريليون بات بزيادة سنوية نسبتها 9%.

وأوضح أن إجمالي قيمة ميزانية عام 2024 المالي يبلغ 3.48 تريليون بات، بزيادة نسبتها 9.3 % عن العام المالي السابق.