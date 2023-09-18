كوريا الجنوبية تسعي لاستثمار 1.65 مليار دولار في إنشاء مجموعات صناعية للتكنولوجيا المتقدمة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية اليوم استثمار نحو 2.2 تريليون وون (65.1 مليار دولار ) حتى عام 2028 لإنشاء مجموعات صناعية للتكنولوجيات المتقدمة.

و قالت الوزارة حسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن البلاد ستخصص بشكل مبدئي 400 مليار وون في عام 2024 من أجل مناطق صناعية متخصصة في الصناعات الاستراتيجية والطبية.

وقال وزير المالية "تشو كيونج هو" خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي إنه:"من اجل تعزيز القدرة التنافسية لصناعاتنا وتحفيز محركات النمو الجديدة، نخطط لتسريع تطوير التجمعات المتطورة، وتعزيز رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وأضاف الوزير أنه من أجل تسريع إنشاء مجموعات للصناعات الإستراتيجية والمتقدمة، ستسعى البلاد أيضا إلى تخطي دراسة جدوى حول خطة إنشاء أكبر مجموعة لأشباه الموصلات في العالم جنوب سيئول.

وستقوم الحكومة أيضا بتوسيع الدعم النقدي للشركات الأجنبية المتخصصة في التقنيات المتطورة في مثل هذه المجموعات ليصل إلى 200 مليار وون في عام 2024 مقارنة مع 50 مليار وون مخصصة للعام الجاري.

وسيجري إنفاق دفعة أخرى قدرها 8.1 تريليون وون على تنفيذ مشاريع بحثية مع المؤسسات الكبرى من الخارج في عام 2024، في مجالات تشمل أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات. كما تعتزم البلاد استثمار 4.86 مليار وون في عام 2024 في ما يسمى بمشروع بوسطن-كوريا، الذي يهدف إلى ربط المؤسسات الكورية الجنوبية بتلك الموجودة في بوسطن، بما في ذلك جامعة هارفارد.