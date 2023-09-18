“نيوز ماكس” الأمريكي يسرد رحلة رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة

أصدر موقع “نيوز ماكس” الأمريكي في نسخته المتخصصة بقطاع المال والاقتصاد العالمي، تقريرًا يسرد فيه رحلة نجاح رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، على مدار 26 عاما.

ووصف الموقع الذي أسسه كريستوفر رودي عام 1998، رجل الأعمال المصري، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بأنه شاب طموح وذو رؤية متجددة.

وسرد تقرير الموقع الأمريكي، انطلاق رجل الأعمال الشاب أحمد أبو هشيمة، بعد ثورة يناير عام 2011، في رحلة واجه خلالها العديد من التحديات والصعوبات التي حولها بعزيمة إلى نجاح كبير.

وقال الموقع في تقريره إن التحديات الكبيرة التي طرحتها ثورة يناير على كافة المستويات في مصر، واجهها أبو هشيمة بعزيمة، وواصل الاستثمار والبناء لدعم نمو الاقتصاد المصري وتقدمه.

كما علق الموقع على رحلة صعود أبو هشيمة في مجال الأعمال والاقتصاد، واصفًا إياها برحلة صعود نابضة بالعطاء، مشيدا برحتله الذي بدأها منذ أكثر من 26 عامًا، والتي تكللت بالنجاح، وكيف خلق رجل الأعمال المصري، الآف من فرص العمل خلال مسيرته، كما أطلق أكثر من 35 مبادرة تنموية لخدمة المجتمع المصري، وتضمنت مشروعاته قطاعات مهمة واستراتيجية.

رؤية أبو هشمية، قال عنها تقرير نيوز ماكس إنها تتميز بالوضوح والجرأة وتتعدى حدود التفكير التقليدي والنابعة من رغبته الملحة لإحداث ثورة بالاقتصاد المصري.

وأشار تقرير نيوز ماكس، إلى جهود أبو هشمية، في الترويج لإمكانيات مصر اللا محدودة، والتي جعلت طموحه أيضًا لا محدود.

عمل أبو هشيمة وفقا لتقرير نيوز ماكس، لرسم صور حية لتراث مصر الغني واقتصادها النابض بالحياة وإمكاناتها غير المستغلة، وسعى إلى جذب المستثمرين الأجانب.

بداية أبو هشيمة

تناول تقرير نيوز ماكس، بداية أبو هشيمة، كمتدرب في أحد البنوك، وكيف كان رجلًا متعطشًا للنجاح منذ البداية، مما دفعه إلى عالم صناعة الحديد، ليصبح أحد أنجح رجال الأعمال في صناعات مواد البناء كالحديد والأسمنت داخل مصر وخارجها.

كما أشاد الموقع، بتنوع المجالات الاستثمارية بأعمال أبو هشيمة، التي شملت القطاعات التجارية والصناعية كالصلب والأسمنت مرورًا بوسائل الإعلام ونهاية بالاستثمارات الصناعية.

كما تناول التقرير رحلة صعود أبو هشيمة الاجتماعية والسياسية ووصوله لمنصب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري وفوزه بعضوية مجلس الشيوخ المصري، ووصوله لرئاسة لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ.

وقالت المنصة الأمريكية في تقريرها، إن أبو هشيمة تمكن من تقديم أكبر دعم ممكن للشباب، حتى أصبح له بصمة واضحة بمجال تنمية ودعم المجتمع المصري.

جوائز أبو هشيمة

وسلطت المنصة العالمية في تقريرها الضوء على الجوائز التي حصدها أبوهشيمة تقديرا لما حققه من انجازات على كافة المستويات، فقالت إن أبو هشيمة، اكتسب التقدير من المؤسسات الإقليمية والدولية بسبب رؤيته وتفانيه، وحصد العديد من الجوائز لا سيما فوزه بلقب أفضل رئيس تنفيذي من أريبيان بزنس، مما عزز مكانته كشخصية بارزة في عالم الأعمال واعتباره نموذج ملهم وقائد مؤثر، بالإضافة إلى ذلك، تم الاحتفال بإنجازاته الرائعة في ريادة الأعمال وأعماله الخيرية على نطاق عالمي من خلال جوائز ستيفي للأعمال، مما سلط الضوء على عقليته المبتكرة ورؤيته الاستراتيجية وقدراته القيادية المتميزة.

كما تم تكريم أبو هشيمة، على دوره المجتمعي المتميز لإحداثه تأثير هادف في حياة الآخرين، وأكدت هذه الجوائز على قيم أبو هشيمة الراسخة وسعيه الدؤوب لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

وبحصوله على العديد من الجوائز من مؤسسات مرموقة، عزز أحمد أبو هشيمة،مكانته كرائد أعمال استثنائي وقائد مجتمعي مميز، على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختامه، توقع نيوز ماكس، استمرار مسيرة نجاح أبو هشيمة، الذي وصفه بأنه رجل "مغامر وطموح" واجه الصعاب وقبل التحدي، وبحث عن آفاق جديدة للاستثمار والتنمية في مصر.