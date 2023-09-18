مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الهلال ضد نافباخور تويتر آلحين ( 0 - 0 ): كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر اليوم يلا شوت [أبطال آسيا 2023]

بث مباشر
رابط مباشر لمشاهدة
رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونافباخور | من هنــــا

جولة آسيوية Al Hilal vs. Navbahor اليوم، بث مباشر مباراة الهلال ضد نافباخور تويتر: مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر اليوم يلا شوت، ويستعد نادي الهلال السعودي لبداية مميزة في مشواره في دوري أبطال آسيا، والذي يُعد واحدًا من البطولات المحببة لقلب الزعماء. يتوجه الهلال نحو استاد الأمير فيصل بن فهد بفارغ الصبر لمواجهة نافباخور في انطلاقة البطولة الجديدة. يُذكر أن الهلال خسر نهائي النسخة السابقة للبطولة أمام نادي أوراوا ريدز الياباني.

مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور اليوم

بث مباشر مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكستاني اليوم، الإثنين، الموافق 18 من شهر سبتمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للنسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2024.

وتضم المجموعة الرابعة كل من، القوة الجوية العراقى وسباهان أصفهان الإيراني، بالاضافة إلي الثنائي نامانجان والهلال وفريق الهلال السعودي.

ركلة حرة مباشرة للهلال في مكان جيد بالقرب من حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء نافباخور، نفذها نيمار بتسديدة أرضية خادعة من أسفل الحائط البشري تصدى لها الحارس بسهولة.

بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، يأمل الهلال في استعادة اللقب القاري وإضافته إلى قائمة إنجازاته. ينافس الهلال في المجموعة الرابعة هذا الموسم، حيث يجتمع مع نافباخور بالإضافة إلى فرق مومباي سيتي الهندي ونساجي مازندران الإيراني.

إن الآمال كبيرة بأن يقدم الهلال أداء مميزًا ويحقق النجاح في مباراته الافتتاحية وعلى مدار مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال ونافباخور اليوم

مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023/2024 ستكون مناسبة مهمة ومثيرة لعشاق كرة القدم. يُترقب موعد هذه المباراة بشغف كبير، حيث يستضيف فريق الهلال السعودي نادي نافباخور نامانجان الأوزبكستاني على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

المباراة ستقام اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، وستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، وبنفس التوقيت في السعودية وقطر والكويت ولبنان واليمن والأردن والبحرين وسوريا والعراق. أما في الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً. وبالنسبة للمغرب وليبيا والسودان، فإن موعد المباراة سيكون في الساعة 8:00 مساءً. أما تونس والجزائر، فستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً.

تلك المواعيد تعد فرصة رائعة لجماهير الهلال ونافباخور لمتابعة هذا اللقاء المثير ورؤية أداء فرقهما في هذه البطولة المرموقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونافباخور

مباراة الهلال ونافباهور نامانجان بث مباشر

يدخل الهلال السعودي مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بأمل كبير وتحفيز قوي، حيث يتنافس في المجموعة الرابعة، التي تضم بجانبه عدة فرق آسيوية مميزة. يأمل الهلال في تحقيق نتائج إيجابية في مساره بهذه البطولة المرموقة.

وفيما يخص مواجهته المرتقبة مع نادي نافباخور نامانجان الأوزبكي، فإن هذه المواجهة لها طابع تاريخي، حيث سبق وأن التقى الفريقان في العديد من المرات على مر السنين. من الجدير بالذكر أن الهلال السعودي قد حقق نجاحات كبيرة في تاريخه في بطولة دوري أبطال آسيا، ويسعى للتألق مجددًا والتنافس على اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونافباخور | من هنــــا

تاريخ مباريات الهلال مع الأندية الأوزبكية يظهر أنه يمتلك سجلًا إيجابيًا، حيث حقق الفوز في معظم المباريات التي جمعته بفرق أوزبكية. هذا يعزز من تفاؤل الجماهير الهلالية ويضع الفريق في موقع قوة قبيل انطلاق المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونافباخور | من هنــــا

تشكيل الهلال أمام نافباخور نامانجان

حراسة المرمىمحمد العويس
خط الدفاعياسر الشهراني
 علي البليهي
 حسان تمبكتي
 سعود عبد الحميد
خط الوسطروبن نيفيز
 محمد كنو
 سالم الدوسري
الهجوممالكوم
 ميتروفيتش
 نيمار

تشكيلة نافباخور نامانجان ضد الهلال السعودي

حراسة المرمىيوسوبوف
المدافعوناورونوف
 ميلوفيتش
 خوشيموف
 يولداشيف
خط الوسطبولطابويف
 دوكيتش
 اسكانديروف
المهاجمونعبدوخوليكوف
 غولبان
 تاباتادزي

بطاقة مباراة الهلال ونافباخور نامانجان

البطولةدوري أبطال آسيا
الجولةالمجموعات
ملعب المباراةاستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)
القنوات الناقلةSSC1 HD
تشكيلة المباراةالساعة 21:00 مساءً (GMT 2+)
تاريخ المباراةالإثنين (18 – 09 – 2023)

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونافباخور

ستكون المباراة المثيرة بين الهلال ونافباخور متاحة للمشاهدين على عدة قنوات حسب الدولة التي يتواجدون فيها. في السعودية، ستتاح المباراة على قناة SSC 1 HD. أما في الإمارات، ستكون منقولة عبر قناتي أبو ظبي الرياضية آسيا 2 ودبي الرياضية آسيا 2. هذا يتيح لعشاق الكرة الآسيوية متابعة المباراة عبر هذه القنوات واستمتاعهم بأداء الفريقين في هذا اللقاء المهم.

الهلال الهلال أمام نافباهور الهلال ضد نافباهور الهلال ضد نافباهور مباشر مباراة الهلال اليوم مباشر يوتيوب مباراة الهلال اليوم مباشر تويتر مباراة الهلال اليوم مباشر يلا كورة الساعه كم مباراة الهلال اليوم الهلال لايف الهلال مباشر الهلال مباشر اليوم الهلال ونافباهور الهلال ونافباهور بث مباشر الهلال ونافباهور مباشر أهداف مباراة الهلال ونافباهور نافباهور بث مباشر بث مباشر الهلال اليوم بث مباشر الهلال ونافباهور بث مباشر مباراة الهلال ونافباهور تشكيل مباراة الهلال أمام نافباهور ماتش الهلال ونافباهور مباراة الهلال ونافباهور مباراة الهلال اليوم بث مباشر مباراة الهلال اليوم مباشر مباراة الهلال اليوم مباشرة مباراة الهلال اليوم مباشرة الان مباراة الهلال بث مباشر مباراة الهلال ضد نافباهور مباراة الهلال مباشر مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال الان مشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشر مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال مباشر الان مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور مواجهات الهلال ونافباهور موعد مباراة الهلال ونافباهور
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الهلال ضد نافباخور تويتر آلحين ( 0 - 0 ): كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر اليوم يلا شوت [أبطال آسيا 2023]

بث مباشر مباراة الهلال ضد نافباهور تويتر ( 0 - 1 ): يلا كورة لايف الآن الشوط الثاني مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور بث مباشر اليوم يلا شوت أبطال آسيا 2023 [ Navbahor يتقدم ]

أهداف مباراة الاتحاد وأجمك اليوم 18-09-2023 في دوري أبطال آسيا [ العميد يُسيطر ]

تشكيل الهلال السعودي الرسمي لمواجهة نافباخور في دوري أبطال آسيا.. العويس ونيمار أساسيان

عاجل.. الزمالك يقدم هدية ذهبية للأهلي قبل مواجهة المصري في الدوري الممتاز

يلا شوت الآن.. آلحين { 0 - 0 } جارية مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر في دوري أبطال آسيا

عاجل.. كولر يفاجئ جماهير الأهلي بقرارًا ناريًا قبل مواجهة المصري البورسعيدي

بشرى سارة للأبيض.. غيابات بيراميدز أمام الزمالك في الدوري المصري