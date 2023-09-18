بث مباشر مباراة الهلال ضد نافباخور تويتر آلحين ( 0 - 0 ): كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر اليوم يلا شوت [أبطال آسيا 2023]

مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة آسيوية Al Hilal vs. Navbahor اليوم، بث مباشر مباراة الهلال ضد نافباخور تويتر: مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر اليوم يلا شوت، ويستعد نادي الهلال السعودي لبداية مميزة في مشواره في دوري أبطال آسيا، والذي يُعد واحدًا من البطولات المحببة لقلب الزعماء. يتوجه الهلال نحو استاد الأمير فيصل بن فهد بفارغ الصبر لمواجهة نافباخور في انطلاقة البطولة الجديدة. يُذكر أن الهلال خسر نهائي النسخة السابقة للبطولة أمام نادي أوراوا ريدز الياباني.

مشاهدة مباراة الهلال ونافباخور اليوم

بث مباشر مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكستاني اليوم، الإثنين، الموافق 18 من شهر سبتمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للنسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2024.

وتضم المجموعة الرابعة كل من، القوة الجوية العراقى وسباهان أصفهان الإيراني، بالاضافة إلي الثنائي نامانجان والهلال وفريق الهلال السعودي.

ركلة حرة مباشرة للهلال في مكان جيد بالقرب من حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء نافباخور، نفذها نيمار بتسديدة أرضية خادعة من أسفل الحائط البشري تصدى لها الحارس بسهولة.

بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، يأمل الهلال في استعادة اللقب القاري وإضافته إلى قائمة إنجازاته. ينافس الهلال في المجموعة الرابعة هذا الموسم، حيث يجتمع مع نافباخور بالإضافة إلى فرق مومباي سيتي الهندي ونساجي مازندران الإيراني.

إن الآمال كبيرة بأن يقدم الهلال أداء مميزًا ويحقق النجاح في مباراته الافتتاحية وعلى مدار مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال ونافباخور اليوم

مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2023/2024 ستكون مناسبة مهمة ومثيرة لعشاق كرة القدم. يُترقب موعد هذه المباراة بشغف كبير، حيث يستضيف فريق الهلال السعودي نادي نافباخور نامانجان الأوزبكستاني على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

المباراة ستقام اليوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، وستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، وبنفس التوقيت في السعودية وقطر والكويت ولبنان واليمن والأردن والبحرين وسوريا والعراق. أما في الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً. وبالنسبة للمغرب وليبيا والسودان، فإن موعد المباراة سيكون في الساعة 8:00 مساءً. أما تونس والجزائر، فستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً.

تلك المواعيد تعد فرصة رائعة لجماهير الهلال ونافباخور لمتابعة هذا اللقاء المثير ورؤية أداء فرقهما في هذه البطولة المرموقة.

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مباراة الهلال ونافباهور نامانجان بث مباشر

يدخل الهلال السعودي مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بأمل كبير وتحفيز قوي، حيث يتنافس في المجموعة الرابعة، التي تضم بجانبه عدة فرق آسيوية مميزة. يأمل الهلال في تحقيق نتائج إيجابية في مساره بهذه البطولة المرموقة.

وفيما يخص مواجهته المرتقبة مع نادي نافباخور نامانجان الأوزبكي، فإن هذه المواجهة لها طابع تاريخي، حيث سبق وأن التقى الفريقان في العديد من المرات على مر السنين. من الجدير بالذكر أن الهلال السعودي قد حقق نجاحات كبيرة في تاريخه في بطولة دوري أبطال آسيا، ويسعى للتألق مجددًا والتنافس على اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونافباخور | من هنــــا

تاريخ مباريات الهلال مع الأندية الأوزبكية يظهر أنه يمتلك سجلًا إيجابيًا، حيث حقق الفوز في معظم المباريات التي جمعته بفرق أوزبكية. هذا يعزز من تفاؤل الجماهير الهلالية ويضع الفريق في موقع قوة قبيل انطلاق المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونافباخور | من هنــــا

تشكيل الهلال أمام نافباخور نامانجان

حراسة المرمى محمد العويس خط الدفاع ياسر الشهراني علي البليهي حسان تمبكتي سعود عبد الحميد خط الوسط روبن نيفيز محمد كنو سالم الدوسري الهجوم مالكوم ميتروفيتش نيمار

تشكيلة نافباخور نامانجان ضد الهلال السعودي

حراسة المرمى يوسوبوف المدافعون اورونوف ميلوفيتش خوشيموف يولداشيف خط الوسط بولطابويف دوكيتش اسكانديروف المهاجمون عبدوخوليكوف غولبان تاباتادزي

بطاقة مباراة الهلال ونافباخور نامانجان

البطولة دوري أبطال آسيا الجولة المجموعات ملعب المباراة استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) القنوات الناقلة SSC1 HD تشكيلة المباراة الساعة 21:00 مساءً (GMT 2+) تاريخ المباراة الإثنين (18 – 09 – 2023)

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونافباخور

ستكون المباراة المثيرة بين الهلال ونافباخور متاحة للمشاهدين على عدة قنوات حسب الدولة التي يتواجدون فيها. في السعودية، ستتاح المباراة على قناة SSC 1 HD. أما في الإمارات، ستكون منقولة عبر قناتي أبو ظبي الرياضية آسيا 2 ودبي الرياضية آسيا 2. هذا يتيح لعشاق الكرة الآسيوية متابعة المباراة عبر هذه القنوات واستمتاعهم بأداء الفريقين في هذا اللقاء المهم.