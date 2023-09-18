يلا شوت الآن.. آلحين { 0 - 0 } جارية مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر في دوري أبطال آسيا

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر في دوري أبطال آسيا

الزعيم في آسيا Al Hilal vs. Navbahor اليوم، يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر في دوري أبطال آسيا، يلتقي النادي الهلالي السعودي في انطلاقته ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024 مع نافباهور الأوزبكي على أرضية استاد الملك فهد الدولي في الرياض. هذه المباراة تعتبر بداية مهمة لمشوار الهلال في المنافسة، وتأمل الجماهير الزرقاء في تحقيق انتصار يمنحهم بداية إيجابية.

مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور بث مباشر في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكستاني اليوم، الإثنين، الموافق 18 من شهر سبتمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للنسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2024.

وتضم المجموعة الرابعة كل من، القوة الجوية العراقى وسباهان أصفهان الإيراني، بالاضافة إلي الثنائي نامانجان والهلال وفريق الهلال السعودي.

الهلال، الملقب بـ "الزعيم"، يسعى جاهدًا للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في السنوات الأخيرة، بهدف تعويض الهزيمة التي مني بها في المباراة النهائية للنسخة الماضية أمام أوراوا ريد دايموندز.

تشكيلة الهلال تحظى بالقوة والتنوع، بفضل وجود نجوم عالميين مثل نيمار وميتروفيتش، ويتصدر الهلال حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي بأداء مميز.

المباراة اليوم هي بداية رحلة طموحة تتضمن منافسة مع فرق مثل مومباي سيتي الهندي وناساجي مازانداران الإيراني، والهلال يتطلع لتحقيق النجاح في هذه البطولة القارية.

في الجانب الآخر من اللقاء، يعتبر نادي نافباخور الأوزبكي عودته إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بمثابة إنجاز بعد غياب دام لمدة 13 سنة. يطمح الفريق الأوزبكي في التألق وإظهار أداء قوي، ويسعى جاهدًا لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضية ملعب الهلال.

نادي نافباخور يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأوزبكي حاليًا، وعلى بعد 7 نقاط فقط من المتصدر باختاكور. هذا يشير إلى أنه فريق يمتلك إمكانيات وطموحًا لتحقيق النجاح في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

يجب أن نذكر أن أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس ستتأهل أيضًا إلى دور الـ16 في منافسات المنطقة الغربية.

كيفية مشاهدة الهلال ضد نافباهور بث مباشر؟

ستبدأ مباراة الهلال ضد نافباهور في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. يمكنكم متابعة هذه المباراة المثيرة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية (beIN Sports AFC HD) بصوت المعلق الرائع عصام الشوالي، بالإضافة إلى قناة Abu Dhabi Sports Asia 2 الإماراتية بصوت المعلق الاحمد الحامد. هذه القنوات ستوفر لكم تغطية ممتازة للمباراة مع التعليق المميز، مما سيساعدكم على الاستمتاع بكل لحظة من هذا اللقاء الرياضي المثير.

مشاهدة الهلال ضد نافباهور بث مباشر تويتر

بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لكم مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور على قناة SSC1 HD السعودية بصوت المعلق فارس عوض على الصوتية الأولى والمعلق حماد العنزي على الصوتية الثانية. وأيضًا يمكنكم متابعة المباراة على قناة Dubai Sports Asia 2 HD الإماراتية بصوت المعلق احمد العبيدلي.

يجدر بالإشارة إلى أن الهلال قد حقق الفوز في المواجهة الوحيدة التي جمعته بنافباهور الأوزبكي في ربع نهائي بطولة أندية آسيا أبطال الدوري لعام 1998، حيث انتهت تلك المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3-1.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونافباخور اليوم في دوري أبطال آسيا 2023

بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لكم مشاهدة مباراة الهلال ونافباهور على قناة SSC1 HD السعودية بصوت المعلق فارس عوض على الصوتية الأولى والمعلق حماد العنزي على الصوتية الثانية. وأيضًا يمكنكم متابعة المباراة على قناة Dubai Sports Asia 2 HD الإماراتية بصوت المعلق احمد العبيدلي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونافباخور | من هنــــا

يجدر بالإشارة إلى أن الهلال قد حقق الفوز في المواجهة الوحيدة التي جمعته بنافباهور الأوزبكي في ربع نهائي بطولة أندية آسيا أبطال الدوري لعام 1998، حيث انتهت تلك المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3-1.

القناة التردد الاستقطاب قناة SSC في السعودية 12418 أفقي قناة أبوظبي الرياضية في الإمارات 11411 أفقي قناة beIN Sports 11547 عمودي

معلقي مباراة الهلال ونافباخور اليوم في دوري أبطال آسيا 2023

أعلنت القنوات الرياضية بفخر عن أسماء المعلقين الذين سيقدمون تغطية حصرية لمباراة الهلال ونافباخور المنتظرة. سيتولى المعلق البارز "عصام الشوالي" مهمة التعليق على هذه المباراة المهمة عبر قناة "beIN Sports AFC"، فيما سيقدم الكبير "فارس عوض" تعليقه الاحترافي على هذه المواجهة الرياضية عبر قناة "SSC".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال ونافباخور | من هنــــا

ومن جانبه، أكد الاتحاد الآسيوي أن طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم محمد عبد الله سيكون المسؤول عن إدارة هذه المباراة المثيرة، والتي ستقام في ملعب الملك فهد الدولي. من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة، وسيكون هناك اهتمام كبير من قبل عشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وآسيا لمتابعة هذا الحدث الرياضي الكبير.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال أمام نافباخور