السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد زيت خام محلى بالجنيه

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 7 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية " 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد".

وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر المقبل.

وتعقد جلسة فض المظاريف والبت الخميس المقبل الساعة الثانية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث.

باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.