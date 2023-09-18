ميناء دمياط يتداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز  أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32 ألفا و869 طنا شملت 9866 طن يوريا، و3650 طن مولاس، و2198 طن رمل، و17 ألفا و155 طن بضائع متنوعة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38 ألفا و906 أطنان شملت 900 طن سكر، و2900 طن خردة، و4483 طن أبلاكاش، و5500 طن قمح، و3308 أطنان حديد، و14 ألفا و417 طن ذرة و7398 طن بضائع متنوعة.

وتابع أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1051 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 395 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2848 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد الحبوب والغلال بمخازن القطاع الخاص 372 ألفا و793 طنا، وبلغت الشاحنات دخولا وخروجا 5112 شاحنة.

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