أوكرانيا تتقدم بشكاوى لمنظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت وزارة الاقتصاد في كييف يوم الاثنين إن أوكرانيا تقدمت بشكاوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر بسبب الحظر الذي فرضته هذه الدول على واردات الأغذية من أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن أوكرانيا تعتبر مثل هذه القيود انتهاكا للالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الدول الثلاث فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية يوم الجمعة بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

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