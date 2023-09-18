الأسهم الأوروبية تنخفض بالختام مع تراجع سهم سوسيتيه جنرال

الاقتصاد
بوابة الفجر

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الاثنين مع تراجع أسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي بعد أن تسببت خطة استراتيجية طال انتظارها من رئيسه التنفيذي الجديد في خيبة أمل للمستثمرين، وسط حالة من الحذر قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بعد صعوده نحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وهوى سهم سوسيتيه جنرال 12.1 بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين بعد أن قال ثالث أكبر بنك في فرنسا إنه لا يتوقع نموا يذكر في المبيعات السنوية على مدى السنوات المقبلة.

وهبط مؤشر البنوك في منطقة اليورو 1.9 بالمئة.

كما تراجع قطاع الرعاية الصحية بقيادة نوفو نورديسك التي خسرت أسهمها 2.4 بالمئة.

وفي أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة يوم الخميس، في حين يبدو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في طريقه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.

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