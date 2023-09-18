"مارتينيز يتوهج".. ترتيب جدول هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الرابعة

الفجر الرياضي
ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

يعتلي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، صدارة جدول ترتيب هدافي الكالتشيو 2023\2024، بعد انتهاء أحداث الجولة الرابعة من البطولة.

ونجح سفاح النيراتزوري في المساهمة بهدفين في خماسية الإنتر في مرمى الغريم التقليدي ميلان، بقمة الدوري الإيطالي مقابل هدفين للروسونيري.

- ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- لوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 5 أهداف.

2- أوليفيه جيرو، ميلان، 4 أهداف.

3- فلاهوفيتش، يوفنتوس 4 أهداف.

4- فيكتور أوسيمين، نابولي 3 أهداف.

5- كييزا، يوفنتوس 3 أهداف.

6- أندريا كولباني، مونزا، هدفين

7- أندريا بيلوتي، روما، هدفين.

8- أنطونيو كاندريفا، ساليرنيتانا، هدفين.

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9- عبدو هروي، فروسينوني، هدفين.

10- سيريل نجونجي، هيلاس فيرونا، هدفين.

11- كريستيان بوليسيتش، ميلان، هدفين.

12- دومينيكو بيراردي، ساسولو، هدفين.

13- رادونيتش، تورينو، هدفين.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

وتعتبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، أحد الشاشات التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024، عبر شاشتها المختلفة في الوطن العربي والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات NileSat.

تردد القناة:12091.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

وأخيرا معدل الترميز: 27500.

تردد قناه ابو ظبي علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
 

الدورى الايطالى ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الكالتشيو
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