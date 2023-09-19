أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك ومكاتب الصرافة

استقرار السعر

استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء في البنوك ومكاتب الصرافة أمام الجنيه المصري، حيث استقر سعر الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في البنوك، وجاءت أسعار العملات على النحو التالي..

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

تحرص جريدة الفجر على تقديم خدمة لقرائها بنشر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء في البنوك ومكاتب الصرافة، حيث جاءت أسعار العملات على النحو التالي

سعر الدولار اليوم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بينما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “ اليورو ” حو 33.10 جنيه للشراء، و33.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 38.46 جنيه للشراء، 38.63 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل الفرنك السويسري نحو 34.52 جنيه للشراء، و34.67 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وسجل 100 ين ياباني نحو 20.92 جنيه للشراء، و21.01 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي نحو 99.85 جنيه للشراء، و100.30.

جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي

وسجل الدولار الأسترالي نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وسجل الدينار البحريني نحو 81.72 جنيه للشراء، و82.18 جنيه للبيع.

سعر. الريال

وسجل الريال العماني نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني نحو 43.51 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.