عاجل| بيان رسمي.. اتحاد الغرف التجارية يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 دعا الاتحاد العام للغرف التجارية  في بيان رسمي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك لتحقيق الاستقرار السياسي والامني والمضي قدما في الثورة التشريعية والاجرائية وتعجيل الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.

 

 وقال البيان "بالأصالة عن مجالس إدارات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإنابة عن 5 مليون وتاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم نناشد فخامة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

 

واشار البيان أن ترشح الرئيس عبد السيسي لفترة رئاسية جديدة سيشهد حصاد نتاج النهضة التى شهدتها مصر في البنية التحتية، والعمل على خلق فرص عمل كريمة لابناء مصر  الغالية وتحقيق الرخاء إلى نصبوا اليه جميعا.

الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة الاتحاد العام للغرف التجارية
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