مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي ضد المصري تويتر: الآن مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم يلا شوت

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مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة في دوري النيل Al Ahly vs Al Masry اليوم، بث مباشر مباراة الأهلي ضد المصري تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم يلا شوت، يترقب عشاق النادي الأهلي والمصري البورسعيدي بفارغ الصبر فرصة مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر، حيث تمثل هذه المباراة انطلاقة الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز "النيل" 2023-2024، ستجرى المواجهة في ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 سبتمبر. هذه المباراة تعد من أبرز المواجهات في الجولة الأولى، وستكون فرصة للجماهير لمتابعة أداء فريقيهما المفضلين في بداية الموسم الكروي الجديد.

 مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري

شركة تذكرتي قامت بطرح تذاكر مباراة الأهلي والمصري للجماهير، وبإمكان الراغبين في حضور المباراة حجز تذاكرهم عبر موقع تذكرتي الإلكتروني. تبلغ أسعار التذاكر كالتالي: 100 جنيه لتذكرة الدرجة الأولى و75 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة، وذلك لمتابعة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر.

ما هو موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز «النيل» ؟

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز «النيل» في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، اليمن، الأردن، البحرين، سوريا، العراق، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

 مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري تويتر

 

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز«النيل» ؟

من المقرر أن تبث مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت "ONTime Sports"، وهي القناة الحصرية لنقل مباريات الدوري الممتاز في مصر والعديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قمر صناعي نايل سات. سنقدم لكم فيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت 1.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 النقلة لمباراة الأهلي والمصري

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الرمزالتصحيحالتشفير
نايل سات11861رأسي V275005/6مفتوحة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز «النيل»

حراسة المرمىخط الدفاعخط الوسطالهجوم
محمد الشناويمحمد هانيأليو ديانجموديست
 رامي ربيعةمروان عطيةبيرسي تاو
 محمد عبدالمنعممحمد مجدي قفشة 
 على معلولرضا سليم 

هذا هو تشكيل الفريق الذي من الممكن أن يبدأ به في المباراة، مع ملاحظة أنه قد يتغير خلال اللعبة حسب الاحتياجات واستراتيجية المدرب.

التشكيل المتوقع للمصري ضد الأهلي

حراسة المرمىخط الدفاعخط الوسطالهجوم
محمود جادكريم العراقيعمرو موسىميدو جابر
 باهر المحمديمحمود حمادةمروان حمدي
 محمد دبشإلياس الجلاصي 
 حسين السيدمحمد الشامي 

هذا هو تشكيل الفريق الذي يمكن أن يبدأ به في المباراة، مع العلم أنه قد يتغير خلال اللعبة حسب الظروف واستراتيجية المدرب.

محمد عادل حكما لمباراة الأهلي والمصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام اليوم الثاني من الجولة الأولى للدوري المصري.

ويتولى محمد عادل إدارة مباراة الأهلي والمصري التي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والمصري | من هنـــا

ويعاونه كل من محمد أبو الرجال وسامي هلهل وجلال أحمد حكما رابعا.

وتولى محمد عادل في الموسم الماضي تحكيم 3 مباريات للأهلي وفاز فيها الأحمر على كل من الإسماعيلي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

بينما تولى إدارة مباراتين للمصري فاز في واحدة منهما على إنبي وخسر الأخرى ضد سيراميكا كليوباترا.

والثنائي طارق مجدي ومحمد علاء هاشم للفيديو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والمصري | من هنـــا

بينما يتولى إبراهيم نور الدين إدارة مباراة زد إف سي ضد الإسماعيلي والتي تقام في استاد القاهرة.

ويعاونه كل من سمير جمال وأحمد صلاح، ومصطفى الشهدي حكما رابعا.

والثنائي علاء صبري وأحمد ناجي للفيديو.

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