بث مباشر مباراة المصري ضد الاهلي تويتر: كورة لايف آلحين مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم يلا شوت [الدوري المصري]

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم يلا شوت

صراع النيل Al Ahly vs Al Masry اليوم، بث مباشر مباراة المصري ضد الاهلي تويتر: مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم يلا شوت، ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر لحظة انطلاق اللقاء المهم الذي سيجمع بين النادي الأهلي ونادي المصري البورسعيدي في استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز. سنسلط الضوء في هذا المقال على أبرز تفاصيل هذه المواجهة المثيرة.

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري

مواجهة النادي الأهلي مع المصري البورسعيدي في أولى مبارياته ببطولة الدوري الممتاز لن تكون سهلة. يسعى الأهلي لتحقيق بداية قوية في البطولة بعد خسارته في السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 1-0 في المباراة الأخيرة التي أقيمت في السعودية. يعتبر غياب الهداف المؤثر محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، اللذين يعانيان من إيقاف، من بين العوامل التي ستؤثر على أداء الفريق. ومع ذلك، يجب على الأهلي الاستعداد جيدًا وتحليل نقاط قوة المصري البورسعيدي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

الأهلى يتفوق على المصري فى القيمة التسويقية

30.35 مليون يورو هى القيمة التسويقية للأهلى، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصري 8.90 مليون يورو.

150 مباراة جمعت الأهلى مع المصرى البورسعيدى

150 مباراة جمعت الأهلى والمصرى ( 125 بالدوري+ 23 بالكأس + لقاء بالسوبر+ لقاء بكأس الرابطة)، حقق المارد الأحمر 88 فوزًا من بينها فوز اعتبارى لانسحاب المصري من كأس الرابطة، و25 فوزًا للمصرى، فيما انتهت 37 مباراة بالتعادل.

أهداف الأهلى والمصري

سجل الأهلى 232 هدفًا في شباك المصري، من بينها 3 أهداف اعتبارية لانسحاب المصري، فيما سجل أبناء بورسعيد 116 هدفًا، و5/0 هو أكبر فوز للأهلى على المصري.

الأهلى بطل النسخة الأخيرة من الدوري

توج الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي بفضل الأداء المتميز وجهود اللاعبين والإدارة. تولى المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر قيادة الفريق ونجح في استعادة اللقب بعدما كان الزمالك قد توج به في المواسم السابقة. وشهد الموسم الماضي منافسة شرسة مع فرق أخرى مثل بيراميدز، وانتهى بتتويج الأهلي باللقب.

أما بالنسبة للزمالك، فقد احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم السابق. وظل الفريق يسعى للمنافسة بقوة على اللقب على الرغم من التحديات والمنافسة الشديدة.

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نتيجة آخر مباراة جمعت الأهلى والمصري

في الموسم الماضي، انتهت مباراتان بين الأهلي والمصري بالتعادل السلبي، حيث لم يتمكن أي من الفريقين من تسجيل أهداف. وفي لقاء آخر جمع بين الفريقين في كأس مصر في 3 أغسطس الماضي، تمكن الأهلي من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على المصري.

واقعة سهر ثنائي الاهلي تثير الغضب في القلعة الحمراء

تقارير صحفية حديثة كشفت عن حالة من الغضب داخل نادي الأهلي تجاه لاعبيه إمام عاشور ومحمود عبد المنعم كهربا، اللذين يمثلان الفريق الأول لكرة القدم في النادي. هذا الغضب جاء بعد تأكد مدير الكرة في النادي، خالد بيبو، من واقعة سهر الثنائي كهربا وإمام عاشور حتى ساعة متأخرة قبيل مباراة الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري.

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يُذكر أن الأهلي خسر تلك المباراة أمام اتحاد العاصمة بنتيجة هدف دون رد في نهائي كأس السوبر الأفريقي الذي أُقيم في السعودية. وقد أثارت هذه الواقعة استياءً كبيرًا داخل النادي، وعلى إثرها قام مدير الكرة بتحذير الثنائي من تكرار مثل هذه السلوكيات لتجنب تفاقم العقوبات المفروضة عليهما في المستقبل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والمصري | من هنـــا

الأهلي سيلتقي اليوم الثلاثاء مع المصري البورسعيدي في إطار مباراة الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، والتي ستُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.