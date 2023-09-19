مصطفى سعد يسجل أولى أهداف نادي زد في تاريخه بالدوري المصري

الفجر الرياضي
نادي زد
نادي زد

تقدم نادي زد على نظيره الإسماعيلي بهدف عن طريق مصطفى سعد ميسي في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح مصطفى سعد ميسي في إحراز هدف التقدم لفريق زد في الدقيقة 24 من المباراة بعد خطأ من حارس الإسماعيلي اودعها ميسي شباك الدراويش.

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ويستضيف زد نظيره الإسماعيلي في المباراة التي يحتضنها ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بأداء متوازن بين الفريقين وإهدار الإسماعيلي لهدفين محققين قبل ان يبدا زد في السيطرة على احداث المباراة والضغط على دفاع الإسماعيلي وإحراز هدف التقدم.
 

مصطفى سعد مصطفى ميسي الدوري المصري نادي زد
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