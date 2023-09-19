موانئ البحر الأحمر تتداول 13 ألف طن بضائع عامة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1035 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة أن حركة الواردات شملت 4500 طن بضائع، و665 شاحنة، و94 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و352 شاحنة، و33 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة (STELLAR RIONI)، بينما تغادره السفينتان الحرية، وبوسيدون إكسبريس، وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع، و210 شاحنات، من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي: (آيلة، بريدج، سينا).