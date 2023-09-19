صندوق أوبك يقدم 10 ملايين دولار لدعم الأمن الغذائي في مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك" مساهمته بمبلغ 10 ملايين دولار، لدعم الأمن الغذائي في مصر، وذلك ضمن التمويل التجاري المشترك بين الصندوق والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بقيمة 200 مليون دولار.

 

وقال المدير العام لصندوق أوبك عبد الحميد الخليفة في بيان اليوم الثلاثاء "إن مشاركة صندوق أوبك في هذا المرفق الحيوي لتمويل التجارة تؤكد التزامنا بالمساعدة في حل تحديات الأمن الغذائي".

 

وأضاف "أن النهج الاستراتيجي الذي تتبعه مصر في مجال الأمن الغذائي يتوافق مع أهدافنا المشتركة، ونحن فخورون بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في هذه المنشأة التجارية الكبيرة."

 

ووفقا للوكالة ستدعم مساهمة صندوق أوبك في مرفق تمويل التجارة استراتيجية مصر لضمان الأمن الغذائي وتتوافق مع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة - القضاء على الجوع، وكذلك مع خطة عمل صندوق أوبك للأمن الغذائي البالغة مليار دولار.

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