سعر الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين



ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين الثلاثاء 19 سبتمبر مع انخفاض الدولار من أعلى مستوى له في 6 أشهر قبل بدء اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم، ومع ترقب الأسواق لمجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية من البنك المركزي الأميركي.



واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1933.31 دولار للأونصة بعدما بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر أيلول، وارتفعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1955 دولارا للأونصة.



وقال إدوارد جاردنر الخبير الاقتصادي في مجال السلع الأولية بكابيتال إيكونومكس "أي توقعات من الفدرالي الأميركي بأنه سيرفع أسعار الفائدة بأكثر مما راهن عليه المستثمرون من قبل يمكن أن يكون لها تأثير في دفع أسعار الذهب للانخفاض".



ومهدت سرعة النمو وتراجع التضخم ومتانة سوق العمل الطريق لتوقعات محدثة من مسؤولي الفدرالي الأميركي ستعكس على الأرجح إيمانهم المتزايد باحتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد مع إبقاء رفع آخر محتمل لأسعار الفائدة مطروحا على الطاولة.

وحوم الدولار دون أعلى مستوى في 6 أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين من الخارج مع ترقب قرارات بنك إنكلترا وبنك اليابان بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.



وقال مايكل لانجفورد كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سكوربيون مينيرالز "من المرجح أن يسلط خطاب جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي الضوء على أن مخاطر التضخم لم تنته لكنهم في وضع الانتظار والترقب بالنسبة للتضخم".



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.31 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.6% إلى 938.97 دولار. وزاد البلاديوم 1% إلى 1248.60 دولار.