معرض الصين الدولي للصناعات ينطلق في دورته الثالثة والعشرين ويبرز التحول الأخضر

افتتحت اليوم، في مدينة شنغهاي، الدورة الثالثة والعشرون لمعرض الصين الدولي للصناعات، بمشاركة أكثر من 2800 شركة من 30 دولة ومنطقة حول العالم.

وشهد المعرض عودة قوية للصناعة الخضراء والرقمية، حيث برز عدد كبير من المنتجات والحلول الجديدة في هذه المجالات.

وشهدت الدورة الحالية من المعرض زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تقدم منتجات وحلول صديقة للبيئة، من أبرزها، شركة "فانغ يوان للمواد البيولوجية" التي تنتج مواد بلاستيكية قابلة للتحلل الحيوي من بقايا المحاصيل الزراعية، وشركة "جياكا للروبوت" التي طورت نظامًا ذكيًا لمراقبة استهلاك الطاقة عن طريق الروبوتات الصناعية.

كما شهد المعرض زخمًا كبيرًا في مجال الرقمنة الصناعية؛ إذ عرض العديد من الشركات حلولًا رقمية جديدة للتخطيط والإنتاج والإدارة، من بين أبرزها، منصة "سلسلة المنتجات السحابية" التي طورتها شركة "مجموعة شينغفانغ" لإدارة سلاسل التوريد.

ويؤكد هذا التوجه الجديد في معرض الصين الدولي للصناعات، أهمية التحول الأخضر والرقمي للصناعات الصينية، ويتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تعزيز كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات والخدمات، ما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الصين.

