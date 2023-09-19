كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر (يلا شوت) اليوم 2023-09-19 في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر (يلا شوت) اليوم 2023-09-19 في دوري أبطال آسيا

تتابعون اليوم عبر موقع الفجر مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر (يلا شوت) اليوم 2023-09-19 في دوري أبطال آسيا،يترقب فريق النصر السعودي مواجهة قوية في دوري أبطال آسيا اليوم، ويمكن للجماهير مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر اليوم في مباراة مرتقبة.

تجري مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر اليوم ضمن مشوار النصر في مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا. ستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا. تتضمن المجموعة أيضًا فرق الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.

نتيجة مباراة برسبوليس والنصر في ختام مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا موسم 2024/2023، لحساب مرحلة الذهاب، يحتضنها الليلة ملعب ستاد آزادي Azadi Stadium في العاصمة الإيرانية طهران، يسعى من خلالها “الجيش الأحمر” إلى تتويج مشاركاته السابقة في البطولة، بالذهاب بعيدًا عن نحو منصات التتويج الآسيوية، بينما يعول العالمي على عودة قوية بعد غياب للموسم الماضي، من أجل تحقيق إنجاز يضاف إلى سلسلة نجاحات الأندية السعودية في البطولة القارية.

هذه المواجهة تعد من أبرز اللحظات المثيرة في البطولة، ومحبي كرة القدم يمكنهم متابعة المباراة بث مباشر لمشاهدة الأداء الرائع للفريقين.

مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس

تأهل الفريق السعودي النصر إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد تغلبه في الدور التمهيدي على فريق شباب الأهلي الإماراتي في مباراة مثيرة انتهت بفوز النصر 4-2.

وعلى صعيد التشكيل الذي اعتمده المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو لفريق النصر في مباراة اليوم، قرر استخدام خمسة لاعبين أجانب بدلًا من ثمانية وفقًا للقوانين الآسيوية. تم اختيار اللاعبين الأجانب الخمسة الذين سيشاركون في المباراة، وهم: رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وإيمريك لابورت، وما زال الاختيار مترددًا بين أندرسون تاليسكا وأوتافيو للمنافسة على المكان الخامس في التشكيلة. تم اتخاذ هذا القرار بسبب الحدود المفروضة على عدد اللاعبين الأجانب في التشكيلة بموجب قوانين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

موعد مباراة النصر وبرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة النصر وبرسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر (يلا شوت) اليوم 2023-09-19 في دوري أبطال آسيا

ويرتقب أن تنطلق مباراة النصر وبرسبوليس االايراني اليوم دون جمهور تنفيذا لعقوبة على الفريق الايراني عام 2021.

بث مباشر مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

تنقل قنوات بين سبورت القطرية، بث مباشر مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports AFC HD، بالإضافة إلى قناة SSC Hd 1 السعودية.

يملك العالمي مجموعة من اللاعبين المحترفين، أبرزهم هدف الفريق الأول المغربي عبدالرزاق حمد الله، كما دعم النصر صفوفه بصفقة مميزة بعد ضم الأرجنتيني غونزالو مارتينيز والذي كانت بصمته واضحة في العديد من المباريات الأخيرة، لذلك ستكون جميع عشاق الكرة الآسيوية متجه نحو متابعة لقاء النصر هذا المساء، كونه الوحيد المتبقي من الأندية السعودية الذي ينافس على بطولة دوري الأبطال.

التشكيل المتوقع لفريق النصر امام فريق بيرسبوليس

عوض خميس - عبد الله مادو - مايكون - سلطان الغنام

عبد المجيد الصليهم - عبد الله الخبيري

خالد الغنام - جونزالو مارتينيز - عبد الفتاح عسيري

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس | من هنــــا

حكم مباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن حكم مباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

اسم الحكم دور الحكم جنسية الحكم إلجيز تاتاشيف حكم الساحة أوزبكستان أندريه سابينكو حكم مساعد أول أوزبكستان تيمور جينولين حكم مساعد ثانِ أوزبكستان

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، فهناك عدد كبير من القنوات في الخليج تنقل بطولة دور آبطال آسيا ومنها القنوات المشفرة والمفتوحة أيضًا، كما توفر قنوات بين سبورت والرياضية السعودية SSC وأبو ظبي الرياضية خاصية مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا على خدمات بين كونكت وتطبيق AD Sports، وشاهد VIP، وتتوافر هذه الخدمات لعملاء القنوات المشتركين لديها فقط، وفيما يلي نستعرض معكم كافة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر وبيرسبوليس بث مباشر اليوم.

تردد القنوات الرياضية السعودية SSC القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة تردد قناة بين سبورت AFC 1 تردد قنوات أبو ظبي الرياضية تردد القناة الرابعة العراقية قمر صناعي: نايل سات التردد: 12245 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة قمر صناعي: عرب سات التردد: 11804 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 مشفرة قمر صناعي: نايل سات التردد: 11678 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

يطمح نادي النصر إلى تحقيق الفوز على بيرسبوليس من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، فبعد مشوار مميز في البطولة هذا الموسم، حيث تصدر مجموعته في مرحلة المجموعات، وفي دور الـ16، تغلب على التعاون بهدف دون رد، قبل أن يتخطى مواطنه الأهلي السعودي بهدفين لصفر في ربع النهائي، ويسعى إلى مواصلة الزحف وتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه، علمًا أنه جاء وصيفًا مرة واحدة بنظامها القديم عام 1995.