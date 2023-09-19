بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا

كورة لايف الآن بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس الشوط الثاني اليوم في دوري أبطال آسيا

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مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا

يتطلع النصر السعودي لمواجهة قوية اليوم في دوري أبطال آسيا،يهل الفريق السعودي اليوم في بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة النصر وبيرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا،نادي النصر يسعى إلى تحقيق الفوز على بيرسبوليس بهدف الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا. قدم الفريق أداءً مميزًا في البطولة هذا الموسم حيث سيطر على مجموعته في مرحلة المجموعات وتغلب على التعاون والأهلي السعودي في مراحل متقدمة من البطولة. يسعى النصر إلى تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

مباراة النصر وبيرسبوليس يمكن متابعتها بث مباشر على الإنترنت. تأتي هذه المباراة بعد أن حقق النصر الانتصار في ثلاث من آخر خمس مباريات.

يمتلك العالمي مجموعة من اللاعبين المحترفين بما في ذلك اللاعب البارز عبدالرزاق حمد الله والأرجنتيني غونزالو مارتينيز. يعتبر النصر الفريق الوحيد المتبقي من الأندية السعودية في منافسات دوري الأبطال.

نتيجة مباراة برسبوليس والنصر في ختام مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا موسم 2024/2023، لحساب مرحلة الذهاب، يحتضنها الليلة ملعب ستاد آزادي Azadi Stadium في العاصمة الإيرانية طهران، يسعى من خلالها “الجيش الأحمر” إلى تتويج مشاركاته السابقة في البطولة، بالذهاب بعيدًا عن نحو منصات التتويج الآسيوية، بينما يعول العالمي على عودة قوية بعد غياب للموسم الماضي، من أجل تحقيق إنجاز يضاف إلى سلسلة نجاحات الأندية السعودية في البطولة القارية.

مشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس – بث مباشر اليوم

وكان قد تأهل النصر السعودي، إلى مرحلة المجموعات، وذلك بعد تخطى الدور التمهيدي على حساب شباب الأهلي الإماراتي بعد مباراة مثيرة انتهت بفوزه 4-2.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس | من هنــــا

ويأتي هذا فيما استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، على اختيار 5 أجانب بدلا من 8 وفقا للائحة الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، لمباراة اليوم، حيث تم اختيار كل من رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش واللاعب إيمريك لابورت، ويفاضل حتى الآن ما بين أندرسون تاليسكا وأوتافيو لاختيار اللاعب الخامس الذي ينضم لقائمة العالمي بعد استبعاد كل من أليكس تيليس وسيكو فوفانا مفضلًا الاعتماد على عناصر محلية في مراكزهم بالملعب.

موعد مباراة النصر ضد برسبوليس في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا

يخوض فريق النصر المواجهة الصعبة أمام بطل إيران اليوم 19 سبتمبر 2023، في أولي مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا،

حيث من المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل النصر أمام بيرسبوليس

  • حارس المرمى: نواف العقيدي.
  • خط الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورت - محمد آل فتيل - سامي النجعي.
  • خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن غريب.
  • الهجوم: ساديو ماني - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة النصر في دوري أبطال آسيا عبر قنوات ssc السعودية والتي حصلت على حق نقل البطولة.

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