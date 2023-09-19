مشاهدة مباراة ميلان ونيوكاسل يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

تتابعون اليوم عبر الفجر في أولى مبارايات دوري أوروبا، تلتقون عبر كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان ونيوكاسل يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا،يحتضن ملعب "سان سيرو" مباراة الفريق الأول لكرة القدم في نادي إيه سي ميلان مع نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2023/2024. تجرى المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، وستكون منافسة مثيرة بين الفريقين في معقل ميلان، سان سيرو، وذلك ضمن المنافسات القارية الرفيعة المستوى.

مشاهدة مباراة ميلان ونيوكاسل

تعد المجموعة الرابعة، واحدة من أقوى المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا الجارية، حيث تضم العملاق الإيطالي إي سي ميلان والنادي الإنجليزي العائد حديثًا للمسابقة الأوروبية نيوكاسل، بجانب نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان والمخضرم الألماني بوروسيا دورتموند.

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وتقام المباراة الثانية في المجموعة الرابعة بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، بتمام الساعة العاشرة، مساء اليوم الثلاثاء،

موعد مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن، تنطلق مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد في الجولة الأولي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات، وذلك في تمام الثامنة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ومن المرتقب أن تذاع مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد في الجولة الأولي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عبر فضائية بي أن سبورتس، وهى الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعد هذا اللقاء الأول الذي يجمع بين فريقي إي سي ميلان ونيوكاسل يونايتد، حيث لم يلتقي الفريقان في أي منافسات سواء رسمية أو ودية، وهما يقعان ضمن المجموعة السادسة، التي تعتبر أقوى مجموعة في دوري أبطال أوروبا نسخة 2023/2024، باعتبار أنها تضم كلًا من ميلان، نيوكاسل يونايتد، باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024

تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في دوري الأبطال، وذلك لامتلاكها حق بث مباشر جميع مباريات دوري أبطال أوروبا، للجماهير داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لهذا تنقل قناة beIN Sports HD 2، مشاهدة مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد اليوم مباشرة، عبر هذا التردد.

تردد قناة beIN Sports HD 2 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل ميلان ضد نيوكاسل