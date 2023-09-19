شاهد.. هدف رضا سليم للأهلي في مرمى المصري بختم إمام عاشور

رضا سليم بقميص الأهلي
رضا سليم بقميص الأهلي

نجح رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التقدم لفريقه بالدقيقة ٤٣ من زمن الشوط الأول أمام المصري البورسعيدي.

واستطاع الوافد الجديد تسجيل الهدف الأول في مرمى محمود جاد حارس مرمى المصري عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك المنافس.

واستلم رضا سليم تمريرة هدية داخل منطقة الجزاء من إمام عاشور زميله بالفريق، ليسددها مباشرة في مرمى المصري.

شاهد الهدف

وانطلقت المباراة  في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب برج العرب.

كان النادي الأهلي قد اختتم مباريات الموسم الماضي أمام فريق المصري وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يختتم الفريقين مباريات الموسم الماضي يوم 3 أغسطس في مواجه جمعت بينهم في كأس مصر وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. 

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