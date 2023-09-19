مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بث مباشر يلا شوت اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا ، وتترقب جماهير كرة القدم العالمية بفارغ الصبر مواجهة فريق باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إطار مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني بث مباشر، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

سيكون ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية موقعًا لهذه المواجهة المنتظرة، حيث ستقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تتضمن المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، إلى جانب باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، فريقي ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

سيُفتتح ملعب بارك دي برانس أبوابه لاستضافة مباراة قوية جدًا في عالم كرة القدم. تجمع هذه المباراة بين فريق باريس سان جيرمان ونظيره فريق بوروسيا دورتموند، ومن المقرر أن تُقام يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الحالي. تأتي هذه المواجهة ضمن إطار بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي واحدة من أبرز البطولات في تاريخ كرة القدم والمفضلة لدى عشاق هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم.

ستُلعب هذه المباراة ضمن منافسات الأسبوع الأول وتعتبر مباراة الذهاب في موسم 2023-2024 من بطولة دوري أبطال أوروبا. يدخل كل من الفريقين هذه المواجهة النارية بكل قوة وحماس عالٍ، حيث يسعى كلاهما جاهدًا لتحقيق الفوز واستقبال النقاط الكاملة. تلك المباراة ستكون بالتأكيد محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.

مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند الان

يُرتقب أن يدخل فريق باريس سان جيرمان هذه المباراة بقوة وتركيز عالٍ بهدف تحقيق الفوز واستقطاب النقاط الكاملة. وبالمثل، يستعد بوروسيا دورتموند لهذا اللقاء بحماس شديد وقوة كبيرة بهدف تحقيق الانتصار. إنها مباراة تعد تحديًا كبيرًا لكلا الفريقين، ولذلك يتوجب عليهما التركيز والاجتهاد خلال المباراة بهدف الانتصار.

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مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن إطار اعظم بطولة في التاريخ والمفضلة عند عشاق كرة القدم حول العالم وذلك المباراة ضمن منافسات الاسبوع 1 ( مباراة الذهاب ) ضمن بطولة دوري ابطال اوروبا موسم 2023 – 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت موريتانيا، 8:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 9:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا، 10:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 11:00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند | من هنــــا

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند الان دون تقطيع

وتنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد منافسة بوروسيا دورتموند، مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن إطار اعظم بطولة في التاريخ والمفضلة عند عشاق كرة القدم حول العالم وذلك المباراة ضمن منافسات الاسبوع 1 ( مباراة الذهاب ) ضمن بطولة دوري ابطال اوروبا موسم 2023 – 2024، وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1، وتنقل احداث المباراة بصوت المعلق الرياضي جواد بدة.