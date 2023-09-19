كورة لايف الآن بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا، ويمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 عبر البث المباشر. من المقرر أن تقام هذه المباراة في يوم 19 سبتمبر 2023 في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية. تعد هذه المباراة مناسبة مثيرة ومنتظرة بشغف، حيث يلتقي فريقان كبيران في عالم كرة القدم. من المتوقع أن يقدم الفريقان أداءً رائعًا وهجوميًا قويًا، وسيشهد اللقاء منافسة شرسة على أرض الملعب. لا تفوت فرصة متابعة هذه المواجهة المثيرة ومؤازرة فريقك المفضل.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني بث مباشر، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

سيتم إقامة مباراة مثيرة في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024 بين باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند. سيتم نقل هذه المباراة المهمة بث مباشر يوم 19 سبتمبر 2023 في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية. تعتبر هذه المباراة واحدة من أهم المواجهات في البطولة وستجمع بين فريقين ذوي جودة عالية. ستكون هذه الفرصة مثالية لعشاق كرة القدم لمتابعة اللقاء والاستمتاع بالمهارات والإثارة التي ستقدمها على أرض الملعب. سيتم بث المباراة عبر العديد من القنوات الرياضية ومنصات البث عبر الإنترنت، مما سيتيح للجميع مشاهدتها بسهولة. لا تفوت هذه الفرصة واحرص على متابعة هذه المواجهة الشيقة والمثيرة.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ميلان شكرينيار – لوكاس هيرنانديز

وسط الملعب: وارن زائير إيمري – مانويل أوجارتي – فيتينيا

في الهجوم: عثمان ديمبيلي – جونسالو راموش – كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند

حراسة المرمي: جريجور كوبيل

الدفاع: ماريوس وولف – ماتس هوملس – نيكو شلوتربيك – رامي بن سبعيني

وسط الملعب:يوليان براندت – إيمري تشان – مارسيل زابيتسر

الهجوم: دونييل مالين – سيباستيان هالير – كريم أديمي

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي ان سبورت 1 علي نايل سات الناقلة للمباراة

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت 1 علي عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

في ليلة مثيرة من ليالي الكرة، يصطدم الفريق الأول لكرة القدم في نادي بوروسيا دورتموند بضيف ثقيل على ملعب "حديقة الأمراء"، حيث يلتقي بفريق باريس سان جيرمان. تعتبر هذه المباراة الليلة، الموافقة للتاسع عشر من سبتمبر الحالي، اللقاء الافتتاحي لمرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند | من هنــــا

وسيكون ملعب "حديقة الأمراء" شاهدًا على هذه المواجهة الحماسية، حيث يتطلع بوروسيا دورتموند إلى تحقيق نتيجة إيجابية في أرضية الملعب الباريسية. ستكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريقين في بداية مشوارهما في البطولة الألمانية، ومن المتوقع أن تشهد اللقاء منافسة شرسة وأداء رائعًا من اللاعبين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند | من هنــــا

عشاق الكرة العالمية يترقبون هذا اللقاء بفارغ الصبر، حيث سيكون هناك الكثير من الإثارة والتشويق على أرض الملعب. تبقى المتعة في مشاهدة اللقاء ورصد تألق نجوم الفريقين ومن سيتمكن من الانتصار في هذه المباراة الهامة.