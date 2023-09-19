بيرسي تاو رجل مباراة الأهلي والمصري في دوري "النيل"

الفجر الرياضي
بيرسي تاو
بيرسي تاو

حصل الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب خلال مواجهة فريقه أمام المصري البورسعيدي، مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

بيرسي تاو رجل مباراة الأهلي والمصري 

وسجل تاو هدفين في شباك المصري البورسعيدي، ليساهم في انتصار الأهلي برباعية نظيفة.

واختارت رابطة الأندية المحترفة، نجم الأهلي تاو للحصول على جائزة رجل المباراة حيث تسلم الجائزة عقب نهاية اللقاء.

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وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على المصري برباعية نظيفة سجلها رضا سليم وتاو (هدفين) وكريم فؤاد.

وبهذه النتيجة حصد الأهلي أول ثلاث نقاط في الدوري الممتاز للموسم 2023-2024.
 

الأهلي المصري الاهلي والمصري بيرسي تاو
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