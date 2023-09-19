بث مباشر مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب تويتر: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب بث مباشر اليوم يلا شوت {دوري الأبطال }

مشاهدة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب تويتر: مشاهدة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب بث مباشر اليوم يلا شوت، وتابع البث المباشر لمباراة فريق برشلونة الإسباني ضد فريق رويال أنتويرب البلجيكي، وذلك في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر.

يبدأ فريق برشلونة مشواره في هذا الدوري للمرة الـ28 في تاريخه، وهو رقم قياسي مشترك، حيث شهد مشاركته في البطولة على مدى العشرين عامًا الماضية. يأتي هذا بعد خروجه من دور المجموعات خلال النسختين السابقتين، ومن ثم يتطلعون إلى تحقيق أداء متميز في مباراتهم الأولى في المجموعة الثامنة أمام فريق رويال أنتويرب.

يستضيف فريق برشلونة الاسباني نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مونتجويك"، في مستهل مشاركات الفريق الكتالوني بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023-24، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات.

يُذكر أن آخر مواجهة بين الفريقين كانت في كأس المعارض بين المدن في موسم 1965-1966، حيث فاز برشلونة في مباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 2-0. وعلى الرغم من ذلك، فإن أداء برشلونة في مبارياته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا على أرضه لم يكن مثاليًا، حيث حقق الفريق انتصارات قليلة (2 انتصارًا) وتعادل في 2 مباراة وخسر في 4 مباريات.

يعود الفريق الآن إلى ملعب كامب نو بعد اللعب في ملعبه المؤقت لويس كومبانيس الأولمبي، حيث حققوا نجاحًا كبيرًا مؤخرًا بالفوز في مبارتين متتاليتين في الدوري المحلي، منها فوزهم بنتيجة 5-0 على ريال بيتيس في آخر مباراة لهم. يأمل برشلونة في مواصلة الانتصارات وتحقيق أداء جيد في مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب بث مباشر

يشهد موسم دوري أبطال أوروبا لعام 2023-2024 ظهور فريق رويال أنتويرب البلجيكي في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. على الرغم من مشاركته السابقة في النسخة الأولى لكأس أوروبا عام 1957، إلا أن غيابه عن البطولة طوال 66 عامًا يجعله أطول فترة غياب في تاريخ البطولة.

على الرغم من أن رويال أنتويرب يمتلك تاريخًا غنيًا، حيث وصل إلى نهائي إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي في موسم 1992/1993، إلا أن تحدي الخروج من مجموعة تضم فرقًا مثل شاختار دونيتسك وبورتو في دوري أبطال أوروبا قد يكون مهمة صعبة.

يتمتع الفريق البلجيكي بمدربه مارك فان بوميل، الذي حقق النجاح كلاعب مع فريق برشلونة في بداية القرن الواحد والعشرين، والذي يسعى الآن لتحقيق نجاح مع رويال أنتويرب. على الرغم من أن الفريق لم يخسر في آخر ست مباريات خارج ملعبه (فاز في 4 وتعادل في 2)، إلا أنه خسر جميع مبارياته الثلاث خارج أرضه أمام الفرق الإسبانية، حيث تجمع مجموع الأهداف التي استقبلها في تلك المباريات إلى 10 أهداف. ومع ذلك، فإن سجلهم الجيد في آخر ست مباريات خارج أرضهم في المسابقات الأوروبية يشير إلى أنهم قد يثيرون تحديًا صعبًا للفرق المستضيفة في هذا الموسم.

كيفية مشاهدة برشلونة ضد رويال أنتويرب؟

سيتم انطلاق مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب | من هنــــا

يمكنكم متابعة البث المباشر لهذه المباراة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية (beIN Sports HD 4)، حيث سيتم توفير التعليق الرياضي بصوت المعلق التونسي المميز عصام الشوالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب | من هنــــا

كما تنقل المباراة عبر قنوات (TV3 Danmark – Sport 2 Hungary – Arena Sport 2 HD Serbia – Match Football 3 – Max Sport 1 HD – Eleven Sports 2 HD portugal – Ziggo Sport Racing HD).