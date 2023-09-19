مشاهدة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب يلا شوت اليوم بث مباشر

كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

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مباراة برشلونة ورويال
مباراة برشلونة ورويال انتويرب بث مباشر تويتر

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا ، وفي ليلة مثيرة من ليالي دوري أبطال أوروبا، ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق برشلونة الإسباني وضيفه رويال أنتويرب، الذي يعتبر بطل الدوري البلجيكي. هذا اللقاء يأتي ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في البطولة القارية.

بعد بداية متعثرة نسبيًا في الدوري البلجيكي، يتوجه فريق رويال أنتويرب إلى مدينة برشلونة الإسبانية لمواجهة تحدي جديد أمام برشلونة، بطل الدوري الإسباني في النسخة الماضية من البطولة. المباراة ستقام في ملعب مومنت جويك برشلونة وستكون من ضمن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا، بجوار فرق بورتو البرتغالي ورويال أنتويرب.

يستضيف فريق برشلونة الاسباني نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "مونتجويك"، في مستهل مشاركات الفريق الكتالوني بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023-24، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات.

تتوقع جماهير الكرة العالمية أداءً رائعًا من الفريقين في هذه المواجهة القوية، والتي ستكون فرصة لبطل الليجا للعودة إلى سكة الانتصارات بعد بداية متذبذبة في الدوري الإسباني. من المؤكد أن المباراة ستكون مثيرة ومليئة بالتشويق، حيث يسعى كل فريق للانطلاق بقوة في مشواره بالبطولة الأوروبية.

موعد مباراة برشلونة ورويال انتويرب

تأتينا مباراة مثيرة ومنتظرة في إطار دوري أبطال أوروبا، حيث سيتواجه فريق برشلونة الإسباني وفريق رويال أنتويرب البلجيكي في مباراة تجمعهما غدًا الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023. ستنطلق المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ستتاح فرصة مشاهدة هذه المواجهة الرياضية المثيرة من خلال قناة beIN Sports HD، وهي إحدى القنوات التي تحمل حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا. يُمكن أيضًا متابعة المباراة عبر منصة بي ان كونكت للمشاهدة الحية عبر الإنترنت.

هذه المباراة تعد فرصةً رائعة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بأداء الفريقين ومهارات اللاعبين في البطولة الأكثر شهرة وتألقًا في أوروبا. سيكون لدينا فرصة لمشاهدة الأكشن والإثارة وربما التسجيلات الرائعة في هذه المواجهة المرتقبة.

مباراة برشلونة ورويال انتويرب تويتر

مشاهدة مباراة برشلونة ورويال انتويرب

في ليلة مثيرة من ليالي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/24، سيبدأ نادي برشلونة الإسباني مشواره في البطولة على أرضه، حيث سيواجه بطل بلجيكا، فريق أنتويرب، في مباراة مرتقبة مساء الثلاثاء.

يدخل برشلونة هذه المواجهة بعد بداية مميزة في مسابقة الدوري الإسباني وفوز ساحق على ريال بيتيس بنتيجة 5-0، ويسعى لمواصلة تألقه في البطولة الأوروبية الكبرى.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب | من هنــــا

أما فريق أنتويرب، فقد بذل جهدًا كبيرًا للوصول إلى دور المجموعات لأول مرة في تاريخه في النسخة الحديثة للبطولة. وقد أحرز هدفًا مهمًا في مباراته الأخيرة للفوز بلقب الدوري البلجيكي.

سيكون تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في حاجة للتعامل مع غياب بعض اللاعبين المهمين في هذه المباراة. ومع ذلك، فإن الفرصة متاحة أمام اللاعبين الآخرين لتقديم أداء مميز والمساهمة في تحقيق الفوز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب | من هنــــا

ستكون هذه المواجهة فرصة للجماهير لمتابعة عرض كبار الأندية الأوروبية والاستمتاع بالمهارات والإثارة على أرض الملعب.

تشكيل برشلونة المتوقع:

تير شتيجن

ماركوس ألونسو - جول كوندي - أندرياس كريستينسن - جواو كانسيلو

جافي - جوندوجان - فرينكي دي يونج

رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال

بطاقة مباراة برشلونة Vs رويال أنتويرب

🏆 البطولة: دوري أبطال أوروبا.

📺 القناة: beIN Sports HD.

🎤 المعلق: عصام الشوالي.

⌚ توقيت المباراة: 11:00 PM بتوقيت دبي.

⏰ تاريخ المباراة: Tuesday، September 19، 2023.

⚽ نتيجة المباراة: برشلونة --- رويال أنتويرب

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