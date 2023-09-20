"معاناة التصوير" منال الصيفي باكياً من عزاء الراحل أشرف مصيلحي: "مش عايزين نضايق حد فيكوا"

عاجل | منال الصيفي غاضبة من تكدس الكاميرات حولها في عزاء أشرف مصيلحي "مش عايزين نضايق حد فيكوا"

تقارير وحوارات
منال الصيفي
منال الصيفي

عاجل | منال الصيفي غاضبة من تكدس الكاميرات حولها في عزاء أشرف مصيلحي "مش عايزين نضايق حد فيكوا"..انهارت المخرجة منال الصيفي من البكاء، في عزاء زوجها الراحل أشرف مصيلحي، والذي وفاته المنية كانت أمس، وذالك عن عمر يناهز الـ 49 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ودخلت منال الصيفي في حالة إغماء.

خرجت المخرجة منال الصيفي عن صمتها، بسبب تكدس الكاميرات عليه أثناء عزاء الراحل أشرف مصيلحي وقالت: "أنا جوزي متوفي وبابا بنتي، بصوا انتوا عاملين ازاي ومش عايزين نضايق حد فيكوا بكلمه".

عاجل | منال الصيفي غاضبة من تكدس الكاميرات حولها في عزاء أشرف مصيلحي “مش عايزين نضايق حد فيكوا”

عاجل | منال الصيفي غاضبة من تكدس الكاميرات حولها في عزاء أشرف مصيلحي  "مش عايزين نضايق حد فيكوا"

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لحظة بكاء نجل أشرف مصيلحي بعد صلاة الجنازة

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عاجل| الموت يفجع إسلام إبراهيم في والدته بعد وفاة الفنان أشرف مصيلحي وشقيق محمد فؤاد

وأقيم عزاء الراحل أشرف مصيلحي بعد صلاة المغرب، داخل قاعة الروضة في مسجد المشير طنطاوي، وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم أمير كرارة، رانيا فريد شوقي، محمد جمعة وهند صبري، ومنير مكرم،  محمد هنيدي، وشريف منير، وصلاح عبد الله وأسامة منير.


وشييع جثمان الفنان الراحل أشرف مصيلحي من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، عقب صلاة الظهر، وحضر وقت تشييع الجثمان عدد كبير من النجوم والنجمات من أبرزهم "إلهام شاهين ماجد المصري، روجينا، أشرف زكي، ماجدة زكي، يسرا، دينا فؤاد، إنجي علاء، يوسف الشريف، أحمد التهامي، نهال عنبر".


وفاة الفنان أشرف مصيلحي

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داليا البحيري ومحمد هنيدي أبرز حضور عزاء أشرف مصيلحي

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أمير كرارة أبرز حضور عزاء الراحل أشرف مصيلحي

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ملخص أخبار الفن اليوم..وفاة الفنان أشرف مصيلحي وحزن محمد فؤاد على رحيل شقيقه والموت يفجع إسلام إبراهيم في والدته

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بذراع مصاب.. نهال عنبر أبرز الحاضرين في جنازة أشرف مصيلحي

وكانت قد أعربت المخرجة منال الصيفي قبل عدة أيام قليلة، من وفاة أشرف مصيلحي من استيائها من نوعية الأسئلة الموجهة لها بشأن الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك":"لكل الأصدقاء الصحفيين اللي بيسألوا عن اشرف الحاله زي ماهي والحمد لله على كل شئ وربنا يشفيه ويعافيه والنقابة بتسأل طول الوقت وكل اصدقائه الفنانين بيسألوا والكل بيعرض خدماته والله العظيم … وأنا حقيقي تعبت وزهقت من الأسئلة اللي لا بتقدم ولا تأخر أرجوكم احترموا أن الواحد بجد تعب وبجد زعلان علشانه ارجوكم لما تتكلموا تسألوا اختاروا نوعيه الاسئله اللي بتسألوها حقيقي طاقتي خلصت والله  وشكرا للجميع".

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