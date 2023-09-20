الدين الفيدرالي الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ

بلغ الدين الفيدرالي الأمريكي مستوى قياسيا جديدا بعد أن بلغ 33.04 تريليون دولار، لأول مرة في التاريخ حسب معطيات نشرها الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية.



وقالت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة عمومية مكونة من خبراء ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إن "صناع القرار السياسي يتعين عليهم أن يكونوا صريحين مع الرأي العام الأمريكي ويتعين عليهم أن يتفقوا على خطة لوضع ديوننا تحت السيطرة".



يأتي ذلك بينما يسابق الكونغرس الزمن للحيلولة دون انتهاء تمويل الحكومة الفيدرالية، ولازال المشرعون يناقشون حزمة إنفاق للموافقة عليها قبل نهاية الشهر الجاري وهو التاريخ المحدد لنفاد التمويل الذي تتوفر عليه الحكومة حاليا.



وتستمر المخاوف من حدوث انكماش في اقتصاد البلاد رغم تأكيد وزيرة الخزانة، جانيت يلين غيات، مؤشرات على حدوث هذا السيناريو.