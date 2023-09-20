أسعار النفط تتراجع قبيل إعلان المركزي الأمريكي قراره بشأن الفائدة

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، وسط حالة من الضبابية لدى المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.

وانخفضت الأسعار على الرغم من سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، مما يشير إلى شح في إمدادات الخام فيما تبقى من 2023.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر قليلا من دولار إلى 93.33 دولار للبرميل، وانخفضت في أحدث تعاملات 80 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 93.54 دولار للبرميل بعدما سجل برنت 95.96 دولارا أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8 بالمئة أو 75 سنتا إلى 90.45 دولارا للبرميل بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 93.74 دولارا للبرميل في اليوم السابق.