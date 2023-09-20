مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين (يلا شوت) بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا،شهدت محركات البحث اليوم انقسامًا كبيرًا بين محبي كرة القدم الذين يتطلعون لمعرفة جميع المواقع والقنوات التي ستنقل مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023. ستُلعب المباراة على أرض ملعب سانتياغو برنابيو في وسط مدريد الإسبانية، والذي يتسع لأكثر من 81 ألف متفرج.

قد يبدو الظهور الأول أمام بطل أوروبا 14 مرة أمرًا صعبًا بما فيه الكفاية، ولكن الفريق الألماني قد يكون قادرًا على تحقيق هذا بعد خسارته في آخر مبارتين في الدوري الألماني أمام فرق فولفسبورج ولايبزيغ.

سيتمكن الجماهير من متابعة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا من خلال الروابط التي ستُقدم على العديد من المواقع الناقلة المختلفة، وننقل لكم عبر موقع الفجر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين (يلا شوت) بث مباشر بجودات عالية عبر الرابط أسفل المقال.

مشاهدة مباراة ريال مدريد يونيون برلين دوري أبطال أوروبا بث مباشر الان يلا شوت يلا كورة تويتر

شاهد الان بث مباشر مباراة ريال مدريد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا يلا شوت يلا كورة تويتر أو من خلال تردد القنوات التالية:

تردد قناة بي ان سبورت علي النايل سات bein sports

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 27500

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني ويونيون برلين | من هنــــا

تردد قناة بى ان سبورت على العرب سات bein sports

التردد: 12379.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:3\4.

تردد قناة بي ان سبورت سهيل سات bein sports

التردد: 11547.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

التشكيل المتوقع لريال مدريد يونيون برلين

من المتوقع ان يلعب ريال مدريد في المباراة يونيون برلين وفق التشكيل التالي:

•        حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

•        خط الدفاع: فران جارسيا – دافيد ألابا – أنطونيو روديجر – داني كارباخال.

•        في الوسط: أوريليان تشواميني – إدواردو كامافينجا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني ويونيون برلين | من هنــــا

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

وينتظر ان يستضيف ريال مدريد خصمه يونيون برلين الألماني، مساء اليوم الاربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات على ملعب “سانتياجو برنابيو”. وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

مباراة ريال مدريد ويونيون برلين والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن، تُذاع مباراة ريال مدريد ويونيون برلين اليوم الأربعاء، وذلك عبر قناة beIN Sports HD 2. وفق ما هو مقرر, ويقوم بالتعليق عليها المعلق الرياضي، علي محمد علي.

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