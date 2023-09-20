مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين يلا شوت تويتر..مدريد مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا (0-0)

بث مباشر الآن .. كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين يلا شوت تويتر..مدريد مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين يلا شوت تويتر

تابعو اليم في بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين يلا شوت تويتر..مدريد مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا (0-0) عبر موقع الفجر (Real Madrid VS Union Berlin match)،ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد سيكون مضيفًا لمباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. ستكون هذه المباراة فرصة لريال مدريد للسعي وراء الفوز وحصد الثلاث نقاط، بهدف البداية القوية في هذه البطولة التي يعشقها النادي الإسباني.

نادي ريال مدريد بقي صامدًا في معقله، سانتياغو برنابيو، في مباريات دوري أبطال أوروبا منذ إبريل 2022، حيث استطاع أن يحقق 6 انتصارات وتعادل مرة واحدة. يعود تاريخ المرة الأخيرة التي خسر فيها ريال مدريد على أرضه في مسابقة دوري الأبطال أمام فريق ألماني إلى مارس 2015 عندما تعرض لهزيمة 4-3 على يد شالكه. على الرغم من هذه الإحصائيات الإيجابية، إلا أنه يُلاحظ أن ريال مدريد خسر مباراته الافتتاحية في دوري الأبطال على أرضه في موسم 2020/21 أمام شاختار دونيتسك بنتيجة 3-2.

من ناحية أخرى، يسعى فريق يونيون برلين الألماني إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الإسباني ريال مدريد. يتواجد الفريقين في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، بجانب نابولي الإيطالي وسبورتينج براجا البرتغالي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين

ريال مدريد يدخل مواجهة اليوم وعينه على الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، للظفر ببداية قوية في بطولته المفضلة، دوري أبطال أوروبا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني ويونيون برلين | من هنــــا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين يلا شوت تويتر

على الجانب الآخر، يتطلع الفريق الألماني لتحقيق نتيجة إيجابية ضد العملاق الإسباني ونادي القرن الأوروبي ريال مدريد.

القناة الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

المباراة

القناة الناقلة

مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروباتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 2

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد يونيون برلين

سيعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي في أول مباراة للفريق بدوري الأبطال بالتشكيلة التالية:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني ويونيون برلين | من هنــــا

حراسة المرمى: كيبا أريزا الأغا.
خط الدفاع: كامافينجا، داني كارفخال، أنطونيو روديجر، دافيد الابا.
الوسط: بيلينجهام، جارسيا، لوكا مودريتش، تشواميني.
خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو.

ترتيب ريال مدريد في دوري الأبطال

مر نادي ريال مدريد بسلسلة هائلة من النجاحات المتميزة في الدوري الإسباني، حيث تمكن من الفوز في 5 لقاءات، واستطاع أن يحصد 15 نقطة بالعلامات الكاملة، واتجه إلى الصدارة في جدول ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن نادي برشلونة؛ لذلك من المرتقب أن يدفع كارلو بالقوام الأساس والقوة الضاربة لحماية الفريق من رياح المفاجآت التي عصفت بالكثير من الفرق العريقة في مواجهاتها ضد أندية ضعيفة وليست على الخريطة الكروية الأوروبية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني ويونيون برلين | من هنــــا

مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا؛ (Real Madrid VS Union Berlin match)، كما ستنطلق المنافسات التي تحتفي بمستوى عالي من الإثارة والمتعة، كذلك يعد ريال مدريد الملك الأول لأوروبا حيث يمتلك في خزانته 14 كأس من كؤوس ذات الأذنين؛ لذلك ستكون المباراة مليئة بالمنافسة بين الفريقين للحصول على لقب البطولة لهذا الموسم 2023-2024.

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