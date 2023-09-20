نائب وزير خارجية أرمينيا: عدوان أذربيجان على «كاراباخ» يتعارض مع القانون الدولي

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أرمينيا وأذربيجيان
أرمينيا وأذربيجيان

قال نائب وزير خارجية أرمينيا، فاهان كوستانيان، إن العدوان الذى قامت به أذربيجان ضد شعب كاراباخ غير مسبوق، مضيفا أن ما جرى فى الساعات الماضية والأيام الماضية يتعارض مع القانون الدولى، ويمثل إعتداء صارخا على أرض كاراباخ، لافتا إلى أنه تم إستهداف المدنيين والأطفال والسيارات المدنية.

أضاف نائب وزير خارجية أرمينيا خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» قائلًا «أنه اليوم ولحسن الحظ جهود الوساطة أفلحت، وتم التوصل لوقف إطلاق النار، والمزيد من التفاصيل سوف تتكشف، وسوف تعلنها سلطات كاراباخ خلال إجتماع بين سلطة كاراباخ وأذربيجان، لمناقشة الأوضاع احالية والمزيد من القضايا المتعلقة بالأمن».

تابع نائب وزير خارجية أرمينيا، أن جمهورية أرمينيا تقدمت بطلب لمجلس الأمن لمناقشة الوضع، والآن القضايا المتعلقة بكاراباخ مسألة يجب أن يكون فيها خطوات عملية لحماية شعب كاراباخ.

استكمل قائلا «ما حدث بالأمس واليوم وإغلاق الخط الساخن بين الجانبين، يعني أننا بحاجة إلى التنسيق فيما يتعلق بالوضع فى كاراباخ، ونحن بحاجة إلى مد خطوط الكهرباء إلى شعب كاراباخ».

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