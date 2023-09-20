بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين تويتر ( 0 - 0 ): كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين بث مباشر اليوم يلا شوت {دوري الأبطال 2023}

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين بث مباشر اليوم يلا شوت

الملكي في دوري الأبطال Real Madrid VS Union Berlin، بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين تويتر: مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين بث مباشر اليوم يلا شوت، سيبدأ نادي ريال مدريد مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2023-2024 بمواجهة نظيره يونيون برلين في المباراة الافتتاحية. يعتبر ريال مدريد واحدًا من أقوى وأكثر الأندية تألقًا في تاريخ البطولة، حيث حقق الفريق الإسباني 14 لقبًا في دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم في تغطية حية بالفيديو لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين، ضمن منافسات دوري أبطال أروبا 2023/2024.

يبدأ ريال مدريد مسيرته نحو تحقيق اللقب الخامس عشر في تاريخه في دوري أبطال أوروبا بتنظيم أول مباراة له في البطولة حيث سيستقبل فريق يونيون برلين على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

يتنافس ريال مدريد في المجموعة الثالثة للبطولة، والتي تضم أيضًا يونيون برلين الألماني، نابولي الإيطالي، وسبورتينج براجا البرتغالي. ويعتبر ريال مدريد المرشح القوي لتصدر المجموعة والمضي قدمًا في البطولة، ومواجهة يونيون برلين في الجولة الأولى ستكون اختبارًا مهمًا لهذا الهدف.

سيتطلع مشجعو ريال مدريد إلى رؤية فريقهم يبدأ مشواره في البطولة بقوة هجومية وأداء رائع، وذلك مع التفاؤل بتحقيق نجاحات كبيرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا ؟

سيجري لقاء نادي ريال مدريد وفريق يونيون برلين على أرض ملعب "سانتياجو برنابيو"، المعقل الرئيسي لفريق ريال مدريد. من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية ومصر، بينما ستبدأ المباراة في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. هذه المواعيد تمثل اللحظة التي ستنطلق فيها صافرة البداية للمباراة يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023.

ما هي القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين ؟

يتم نقل مباريات دوري أبطال أوروبا وبطولات أوروبية كبرى أخرى عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية. يمكن للمشجعين متابعة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين عن طريق البث على قناة "beIN Sports HD 2"، ويمكن أيضًا مشاهدة المباراة مباشرة عبر تطبيق "TOD TV"، حيث يمكن تنزيل التطبيق الذي يحمل حقوق نقل المباريات على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. توفر هذه القنوات فرصة مميزة لمحبي كرة القدم لمتابعة أبرز الأحداث الرياضية الأوروبية بأعلى جودة وتعليق مميز من قبل المعلقين المحترفين مثل "علي محمد علي".

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين (يلا شوت) بث مباشر

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام يونيون برلين

إليك التشكيلة المتوقعة لنادي ريال مدريد في مباراة ضد فريق يونيون برلين، والتي تم وضعها داخل جدول:

الحراسة كيبا أريزا الأغا خط الدفاع داني كارفخال - أنطونيو روديجر - دافيد الابا - كامافينجا خط الوسط لوكا مودريتش - جارسيا - تشواميني - بيلينجهام خط الهجوم خوسيلو - رودريجو

يستمر نادي ريال مدريد في تقديم أداء متميز في مسابقة الدوري الإسباني للموسم 2023-2024، حيث يتصدر جدول الترتيب العام بفخر. بعد خوض 5 مباريات، تمكن الفريق من تحقيق الانتصار في جميعها، مما أدى إلى تحقيقه للعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة. يعكس هذا الأداء الرائع للملكي تفوقه وجودته الاستثنائية، ويجعله في موقع متقدم في سباق اللقب.

بالإضافة إلى ذلك، يجد نادي ريال مدريد نفسه في منافسة محمومة مع منافسه التقليدي نادي برشلونة، حيث يتعاملان مع مرحلة الدوري بشكل جدي وملتزم. سيبقى على الجماهير متابعة المزيد من المباريات المثيرة ورؤية كيف ستتطور المنافسة في الأسابيع والأشهر القادمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني ويونيون برلين | من هنــــا

من المقرر أن يشهد يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، لقاءً مثيرًا في عالم كرة القدم يجمع بين نادي ريال مدريد ونادي يونيون برلين في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. يعتبر نادي ريال مدريد واحدًا من أقوى وأكثر الأندية تميزًا في تاريخ البطولة، حيث يفتخر بحصوله على 14 لقبًا في هذه البطولة الرائعة.

وبما أن نادي ريال مدريد يقدم أداءً رائعًا في الموسم الحالي للدوري الإسباني 2023-2024، حيث يتصدر الترتيب العام برصيد 15 نقطة من خمس مباريات بعلامة كاملة، فإن مشجعيه يأملون في تحقيق نجاح كبير أيضًا في دوري أبطال أوروبا. وستكون مباراة الليلة تحديًا للفريق الملكي أمام نادي يونيون برلين، حيث يسعى ريال مدريد إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة والمنافسة على اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني ويونيون برلين | من هنــــا

بذلك، يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء المثير بفارغ الصبر، فيما يعد نادي ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي من المرشحين القويين لتحقيق الفوز وتحقيق بداية مثالية في رحلة البحث عن اللقب الغالي.

تردد قناة بين سبورت الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين

المعلومات القيمة التردد 11013 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة ارسال البث DVB-S2 معدل تردد الموجة 8PSK

تردد قناة بين سبورت المفتوحة