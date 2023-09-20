مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم اليوم عبر موقع الفجر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا (Bayern Munich vs. Manchester United)،مواجهة بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا تعتبر واحدة من المواجهات الكبيرة في هذه البطولة الرياضية الرائعة. يمكن مشاهدة هذه المباراة عبر البث المباشر اليوم، حيث سيحتضن ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية هذا الصراع الرياضي المثير.

ستجرى المباراة بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن الجولة الأولى من مجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

مجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي تتضمن إلى جانب بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، أيضًا فريقي كوبنهاجن الدنماركي وجلطة سراي التركي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ الالماني ومانشستر يونايتد | من هنــــا

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

لم يسر مسار مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل جيد هذا الموسم، حيث تعرض لهزيمة كبيرة بنتيجة 3-1 أمام برايتون في مباراته الأخيرة على ملعبه "أولد ترافورد". وهذه الهزيمة هي الثالثة التي يتلقاها في البطولة حتى الآن، مما يجعل بدايته في الدوري الإنجليزي تبدو غير مثالية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري الأبطال

أما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري الأبطال، تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS كافة مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري للمشتركين في قنواتها بنطاق الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، كما تتيح بين سبورت خاصة مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت من خلال خدمة بين كونكن المدفوعة وللمشتركين فقط، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة بين سبورت 1 الناقلة لمباراة البايرن ومان يونايتد اليوم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ الالماني ومانشستر يونايتد | من هنــــا



تردد قناة بين سبورت 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3

تشكيل بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: سفين أولرايش.

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: يوشوا كيميش - ليون جوريتسكا - ليروي ساني - توماس مولر - سيرج جنابري.

الهجوم: هاري كين.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - ليساندرو مارتينيز - فيكتور ليندلوف - سيرخيو ريجيلون.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي - كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديش.

الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند.

بعد الفوز في أول ثلاث مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم، انتهت البداية المثالية لبايرن ميونيخ عندما اضطر إلى الاكتفاء بنقطة واحدة فقط في تعادل مثير 2-2 على أرضه أمام باير ليفركوزن يوم الجمعة الماضي.

تم إلغاء هدف هاري كين رقم 300 في مسيرته مع النادي عن طريق أليكس جريمالدو في منتصف الشوط الأول، قبل أن يعتقد ليون جوريتزكا أنه فاز بالهدف لأصحاب الأرض بضربة في الدقيقة 86، لكن ليفركوزن انتزع نقطة بطريقة دراماتيكية عندماسجل إكسيكيل بالاسيوس هدفًا. ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد مراجعة VAR.

كورة لايف مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد يلا كورة

شعر المدرب الرئيسي توماس توخيل - الذي سيخضع للإيقاف يوم الأربعاء - أن فريقه "بحاجة إلى مزيد من العض" عبر الملعب ليتجاوز خط المرمى، وسيقوم مدرب تشيلسي السابق بقضم الطعام لوضع الأمور في نصابها الصحيح في مباراة الأربعاء. المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى مع مانشستر يونايتد، الفريق الذي لم يهزمه المدرب الألماني على أرضه كمدرب في أربع محاولات سابقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ الالماني ومانشستر يونايتد | من هنــــا

لم يخسر بايرن نفسه أبدًا على أرضه أمام الشياطين الحمر، على الرغم من فوزه بثلاثة وتعادله في اثنتين، وسيكون رجال توخيل واثقين من التأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا للعام السادس عشر على التوالي، مع الأخذ في الاعتبار أنهم مرشحون بقوة لتأمين المركز الأول. المجموعة الأولى تتقدم على مانشستر يونايتد، غلطة سراي وكوبنهاجن.

لقد أثبت العمالقة الألمان أنفسهم كخبراء في مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا على مر السنين، حيث يتباهون بسجل رائع في 34 مباراة دون هزيمة في هذه المرحلة، وهي أطول سلسلة من نوعها في تاريخ المسابقة، وسوف يتطلعون إلى تأمين مكان لهم. معززًا الرقم القياسي بفوزه الرابع عشر على التوالي في دور المجموعات على أرضه يوم الأربعاء.