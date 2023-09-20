يلا شوت الآن.. كورة لايف (0 - 0 ) آلحين مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

الملكي في دوري الأبطال Real Madrid VS Union Berlin اليوم، يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين بث مباشر في دوري أبطال أوروبا، وستكون مواجهة يونيون برلين وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء أمرًا مميزًا حيث يخوض يونيون برلين مباراته الأولى في البطولة الأوروبية خارج أرضه، وهذه المواجهة تأتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا نابولي وبراجا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري الأبطال

تابعوا معنا لحظة بلحظة، مباراة ريال مدريد مع ضيفه يونيون برلين، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بعد بداية مثيرة في الدوري الإسباني، حيث حقق خمسة انتصارات متتالية، بدأ نادي ريال مدريد موسمه بقوة. وتأتي هذه الانتصارات بعد تجربة ناجحة في دوري أبطال أوروبا العام الماضي، حيث وصل الفريق إلى نصف النهائي. يُعد ريال مدريد فريقًا مخيفًا للمنافسين الألمان، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة من أصل 13 مواجهة أمام الفرق الألمانية في المسابقات الأوروبية، حيث حقق 8 انتصارات وتعادل في 4 منها. هذا التألق والاستقرار يجعل من ريال مدريد مرشحًا قويًا لمواصلة تقديم أداء مميز في الموسم الحالي وتحقيق النجاحات.

من جانبه، يتطلع ريال مدريد إلى مواصلة نجاحاته في الموسم الحالي، حيث يحتل صدارة الدوري الإسباني بنسبة 100% بعد فوزه في جميع مبارياته الأربع. تألق جود بيلينجهام، الذي انضم إلى الفريق من بوروسيا دورتموند، بشكل لافت، وقاد الفريق بخمسة أهداف حتى الآن.

وعلى الرغم من هذا الأداء الجيد، إلا أن ريال مدريد واجه بعض الصعوبات في مبارياته الأخيرة وانتهت بفارق هدف واحد. وفي المقابل، يواجه يونيون برلين بعض الغيابات الهامة في صفوفه، بما في ذلك غيابات اللاعبين المصابين والموقوفين. على العموم، يتوقع أن تكون هذه المواجهة مثيرة ومليئة بالتحديات لكلا الفريقين.

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يسعى يونيون برلين إلى تكرار إنجازه في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد أدائه المميز الموسم الماضي، حيث حجز مقعده في المسابقة الأوروبية بفضل احتلاله المركز الرابع في الدوري الألماني. وبالرغم من انتهاء فترة الاحتفالات بنجاح التأهل، إلا أن الوقت حان للعمل بجدية.

فريق يونيون برلين يدرك تمامًا التحديات التي ستواجهه في دوري أبطال أوروبا، وبدأ الموسم بثلاثة انتصارات متتالية، ولكنهم تعرضوا لهزيمتين مؤخرًا. وخسروا مباراة صعبة خارج أرضهم أمام فولفسبورج 2-1 في الدوري الألماني.

يتوقع أن يكون مواجهة ريال مدريد هذه بالغة الأهمية بالنسبة ليونيون برلين، حيث سيواجهون بطل أوروبا التاريخي. ورغم صعوبة المهمة، إلا أنهم مستعدون لبذل أقصى جهد للتألق في مسابقة دوري أبطال أوروبا وتقديم أداء يليق بمستواهم.

سيكون هذا اللقاء هو الأول في التاريخ بين ريال مدريد ويونيون برلين في البطولات الأوروبية، مما يضيف جوًا من التشويق لهذه المواجهة الرياضية.

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فريق يونيون برلين قد أظهر أداءً مميزًا في مبارياته هذا الموسم حيث سجل في جميع مبارياته الخمس باستثناء واحدة. وشهدت ثلاث مباريات من آخر خمس مباريات لريال مدريد تسجيل كلا الفريقين، مما يشير إلى قوة هجوم الفريقين. على الجانب الآخر، لم يتمكن ريال مدريد من الحفاظ على شباكه نظيفة في معظم مبارياته على أرضه هذا الموسم.

تألق مهاجم يونيون برلين، فوفانا، بفضل سرعته الكبيرة والقوة البدنية التي يمتلكها، بالإضافة إلى مهاراته الفنية الرائعة. يعتبر فوفانا لاعبًا متعدد المواهب وصاحب تفوق في التعامل مع الكرة، ويمتلك مهارات المراوغة والتسديد على المرمى بدقة عالية.

إن تواجد لاعب مثل فوفانا في تشكيلة يونيون برلين يمنح الفريق قوة هجومية كبيرة ويمكنه تغيير مجريات المباريات بمهاراته وقدراته الفردية. يبدو أن فوفانا هو لاعب موهوب ومهم للفريق، ومن المتوقع أن يكون له الدور البارز في أداء يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين (يلا شوت) بث مباشر

بطاقة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين

البطولة دوري ابطال اوروبا الجولة دور المجموعات موعد المباراة 20-09-2023 توقيت المباراة 10:00 مساءا بتوقيت مصر القناة الناقله غير مدرج معلق المباره غير مدرج ملعب المباراة بي إم أو ستاديوم

نقاط هامة قبل مباراة ريال مدريد ويونيون برلين

قبل مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، هنا بعض النقاط الهامة يجب مراعاتها:

تراجع نتائج يونيون برلين: يواجه يونيون برلين ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، وهذا يأتي بعد تراجع في نتائجهم مؤخرًا بعد هزائم أمام لايبزيج وفولفسبورج.

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الأظهرة: غياب داني كارفاخال في خط الدفاع يمكن أن يكون تحدّيًا لريال مدريد في التصدي لهجوم يونيون برلين، حيث يلعب لوكاس فاسيكيز وفران غارسيا في مراكز الظهيرين ويميلان إلى الهجوم أكثر من الدفاع.

بيلينجهام: غياب فينيسيوس يمكن أن يعوضه جود بيلنجهام الإنجليزي الذي أثبت قدرته على تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة.

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مواجهة خوسيلو وديوغو ليتي: سيقود خوسيلو هجوم ريال مدريد فيما سيحاول ديوغو ليتي إيقافه، ومن المتوقع أن نشهد صراعًا ممتعًا بين الاثنين.

رودريغو ودوري الأبطال: يتمتع رودريغو بعلاقة خاصة مع دوري أبطال أوروبا ويمتلك سجلًا جيدًا في تسجيل الأهداف في هذه المسابقة، وسيكون له دور هام في تلك المباراة.

هذه النقاط تجعل المباراة مثيرة ومتوقعة لمشاهدة كرة القدم على أعلى مستوى.